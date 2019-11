UMU rechaza las posturas "negacionistas" de partidos como VOX y asegura que la violencia de género "existe"

Así lo ha manifestado momentos antes de la entrega de premios del 'II Concurso de tuits contra la Violencia de Género', un acto al que también ha asistido José Luján, rector de la UMU, quien igualmente ha pedido "salir a la calle y concienciar, porque hoy es un día para gritar, para salir fuera y tomar la calle y decir basta ya" a la violencia machista.

Como ha dicho Sánchez, "no son fallecidas, no son una muerte más, sino que son asesinadas por ser mujer y en lo que va de año hay dos víctimas más de violencia de género, dos mujeres más asesinadas y bajo ningún concepto no podemos admitir que no exista".

"Hoy no es un día de celebración, sino de reivindicación, de apoyo a las víctimas de violencia de género, a los niños que han quedado huérfanos, a los niños asesinados", ha dicho, para después apostar porque la universidad se implique en la lucha contra esta "lacra".

Sánchez ha resaltado la necesidad de que la institución docente "sea referente de igualdad, que nos permita avanzar a una sociedad más justa y se necesita de la implicación de todos, especialmente de los hombres, para conseguir una sociedad libre de violencia machista".

Palabras a las que se ha sumado el rector de la UMU, quien ha tachado de "reprobable" que aún exista esta lacra en un mundo que ha sido capaz de "construir". "No puede haber ninguna excusa, no valen las excusas y no podemos perder ni un solo minuto para denunciar esto", ha indicado.

"Es un fracaso como sociedad y como seres humanos, de la política y la educación y hay que denunciarlo como institución que se dedica a la docencia", ha subrayado, para lamentar que frente a los avances de nuestra sociedad, hay aspectos como la violencia machista en los que "seguimos en la época de las cavernas; algo totalmente reprochable y que no tiene ninguna excusa".

II CONCURSO DE TUITS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La UMU ha entregado este lunes los premios del 'II Concurso de tuits contra la Violencia de Género', coincidiendo con la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Los galardonados han sido María Dolores Guillamón, profesora del departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la UMU, por el tuit 'Da el primer paso, nosotros daremos el resto contra la violencia de género', que se ha llevado el primer premio.

El primer accésit ha sido para Juan Pedro Martínez, profesor del departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, por el tuit 'Apuesta por la igualdad y siempre ganarás. No es un juego. UMU contra la violencia de género'; y el segundo accésit para Antonio Palomino, estudiante del grado en Educación Primaria, por el tuit 'Ni un golpe más, ni una sonrisa menos. Todos sumamos'.

Tras la entrega de premios, representantes de estudiantes, de personal de administración y servicios y de personal docente e investigador de la Universidad de Murcia han procedido a la lectura pública del manifiesto para la erradicación de la violencia de género de la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades Españolas para la Excelencia Universitaria (RUIGEU).

El Centro Social Universitario (CSU) ha sido el escenario donde se ha colocado este lunes un mural de expresión contra la violencia de género, en el que los asistentes participan desde las 11.00 hasta las 15.00 horas.

También se han colocado en el CSU y en la facultad de Derecho dos grandes lonas con el nombre de todas las mujeres asesinadas por violencia de género en 2019.

Por otra parte, la Unidad de Género del Servicio de Psicología Aplicada ha colocado contenedores contra la violencia de género bajo el lema 'Deposita aquí las violencias de género vividas, observadas'.

Para concluir, desde el 18 de noviembre hasta el 2 de diciembre, la fachada del Rectorado y del claustro de la facultad de Derecho estarán iluminadas de color violeta.