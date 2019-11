El Pequeño Nicolás desmiente que haya intentado apuñalar a un camarero en Madrid

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el Pequeño Nicolás, ha protagonizado el martes pasado un incidente al ser detenido supuestamente por intentar apuñalar a un camarero en un restaurante de Madrid. Días después, el joven ha roto su silencio en torno a este suceso y ha desmentido los hechos.

"No estoy detenido. De lo contrario no podría contestaros. De hecho, estoy ahora en una comida de trabajo", aseguraba en una entrevista publicada el jueves en El Plural.

Asimismo, ha negado que hubiese apuñalado a un camarero del local. "No me da por apuñalar a gente. Lo que cuentan no es así", se ha referido.

En Twitter, el joven ha publicado un vídeo de una entrevista a una camarera del restaurante en el que aseguraba a una reportera de televisión que sí "agarró un cuchillo", pero que era mentira que hubiera apuñalado a alguien. "Iba a hacer un comunicado oficial pero con este vídeo pongo fin", ha sentenciado.

Iba a hacer un comunicado oficial pero con este vídeo pongo FIN pic.twitter.com/kUeeKC3kyp — Francisco Nicolás (@FranNicolas_G) November 20, 2019

Fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Madrid aseguraron a Europa Press el pasado martes que el joven había sido detenido por pegar e intentar apuñalar al camarero de un restaurante de comida rápida de la madrileña zona de Azca, y a un amigo suyo por resistencia y desobediencia a la autoridad.

Poco después de las 22.00 horas del martes, los dos jóvenes empezaron a increpar a una camarera del restaurante y ante su persistencia, el dueño decidió entonces expulsarles del local. Fue entonces cuando el Pequeño Nicolás habría cogido un cuchillo e intentó clavárselo a uno de los camareros que se protegió pero que finalmente recibió un puñetazo en la cara y cortes en las manos. Tras llamar la llegada de la Policía, los agentes procedieron a detenerles, pero el amigo de Francisco Nicolás se resistió y golpeó a uno de los funcionarios.

El joven y su acompañante fueron detenidos y tras pasar por comisaría, fueron puestos en libertad con cargos.