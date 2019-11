Martín valora el papel de los medios para combatir la violencia de género aunque la información "no está a la altura"

Así lo ha manifestado este sábado la delegada en la inauguración de la II Jornada de Violencia de Género y Medios de Comunicación, que se ha celebrado en León, un acto en el que ha estado acompañada por el subdelegado en León, Faustino Sánchez, y la presidenta de la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León (Apfcyl), Ana Gaitero.

La cita, a la que han asistido más de 70 personas, ha sido organizada conjuntamente por la Delegación del Gobierno y esta asociación con el objetivo de promover la sensibilización y fomentar en los medios la divulgación de imágenes positivas y no estereotipadas de mujeres y hombres que eviten la reproducción de roles sexistas.

"Ese es un buen punto de partida para evitar lo que en no pocos casos acaba siendo violencia pura y dura contra la mujer. Es más, cuando ésta llega, siento decir que la información que aparece sobre estos sucesos no está a la altura de lo que debiera ser", ha aseverado Martín en este sentido.

Asimismo, la delegada del Gobierno ha precisado que no "culpa únicamente" a los medios de comunicación y ha reconocido que "quizá tampoco la información que parte de los conductos oficiales, de los gabinetes institucionales, trata como debiera estos execrables crímenes".

Martín ha recordado que desde 2003 hasta hoy, han sido asesinadas en Castilla y León 51 mujeres de las 1.027 que han perdido la vidaen España, y ha incidido en que este año, que todavía no ha concluido, arrastra una cifra de 51 víctimas mortales en el país, de las que tres fueron asesinadas en la Comunidad.

Igualmente, ha señalado, según un comunicado recogido por Europa Press, que al año se denuncian 5.000 casos de violencia de género ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de esta región.

"Muchos de estos casos y, por supuesto, todos los que acaban en brutales asesinatos tienen su reflejo en los medios de comunicación.A pesar de que existen guías de empresas de comunicación e inclusoinstitucionales que proponen tratamientos adecuados de este tipo deinformación, lamento decir que no suelen ser el modelo que se sigue parainformar sobre la violencia contra la mujer", ha criticado.

Y es que, según la delegada del Gobierno, "la forma en la que estas noticias llegan a la opinión pública es también una herramienta para combatir esta tragedia.

En este sentido, ha subrayado que no cree que la muerte de una mujer, "por el mero hecho de serlo, sea un delito más", si no que se trata de una "lacra social", un "estigma" que "debería aislarse convenientemente para no acabar alimentando una imagen de impunidad que, de una o de otra manera, resguarde a su autor".

Por otro lado, Martín ha tenido palabras de elogio para la Asociación de Periodistas Feministas porque, como ha resaltado, persigue el objetivo de que se haga un periodismo con enfoque de género en todos los medios de comunicación de Castilla y León.

"Por eso son unas magníficas compañeras de viaje en la organizaciónde esta jornada", ha apostillado, para añadir que el Pacto de Estado por la Violencia de Género es "esencial" y abre una línea de trabajo transversal que permitirá "avanzar en la línea deseada".

PACTO DE ESTADO

En el primer eje de los diez que articulan el pacto se dice que en el desarrollo de las acciones de sensibilización se tendrá en consideración el papel insustituible que cumplen los medios de comunicación en orden a una eficaz prevención y lucha contra la violencia de género y en la elaboración de contenidos de entretenimiento basados en los valores de igualdad y respeto.

Así, en las casi 300 medidas de este Pacto de Estado hay una veintena de referencias al papel de la comunicación para poner freno a las conductas machistas.

Por ello, la delegada del Gobierno ha aseverado que los periodistas tienen "en sus manos" una "herramienta indispensable" para combatir "la barbarie".