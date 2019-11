Xuso Jones: "'Mil pasos' habla sobre una ruptura, pero con positividad y energía"

Desde la publicación de su famoso vídeo Cantando el pedido en McAuto ha llovido mucho. Jesús Segovia Pérez, Xuso Jones, ha participado en múltiples formatos televisivos y ha escrito una trilogía. En el ámbito musical, ha publicado dos álbumes, Part I y Vuela. Ahora presenta Mil pasos, el primer aperitivo de su tercer disco, que verá la luz en 2020. El murciano, que también prepara su regreso al mundo literario con una novela de ficción, ha hablado con 20minutos.

¿Cómo surge la idea de sacar un remake como single?

Era un tema que yo escuchaba hace mucho y me encantaba. Entonces hablé con François y Soha, los compositores de la canción, les presenté mi idea, les gustó y comenzamos con este proyecto de Mil pasos. Temía la reacción de la gente, pero ha tenido muy buena acogida.

¿De qué habla Mil pasos?

Muchos seguidores me dicen: "Me viene perfecta esta canción, porque lo acabo de dejar con mi pareja". Y, aunque habla de una medio ruptura, que no se sabe muy bien lo que ha pasado ahí, lo que transmite es energía y frescura.

¿Cuándo saldrá su tercer álbum? ¿Qué puede adelantar de él?

Esperamos que salga en 2020, y también hacer una gira. Tendrá estilos muy variados, con canciones lentas, otras muy movidas y algún tono tropical. No va a ser reguetón ni latino, pero será bailable. Va a ser un disco en el que he hecho lo que sentía en ese momento y lo que realmente me apetecía hacer. Ha sido telonero de Jessie J o Justin Bieber pero, ¿quién le gustaría que le precediese en uno de sus conciertos? Daniel Sabaterr, que es un cantante que está empezando y es paisano. Me gustaría apoyarlo de esa manera.

"Se debería hacer más caso a los eurofans, que son quienes consumen el producto"

¿Qué le parece que vaya Blas Cantó a Eurovisión?

Me parece increíble, lo va a hacer superbien. Tiene muy buena voz y muchísimo talento, y creo que va a dar muy buen resultado.

Habiendo participado en algún proceso de selección para ir al certamen, ¿cuál le parece el mejor método para elegir al candidato?

Eurovisión es un programa de los eurofans, y por ello creo que en España también se les debería de hacer un poquitín de caso a ellos, que son quienes consumen ese producto. Creo que hay que ir con una muy buena candidatura. Habría que arriesgar un poco más. El artista se tiene que dejar llevar un poco, y no encorsetarle ni cortarle las alas. No hay que decirle que escriba en español o inglés: él es un artista y tiene que asumir las consecuencias. Si yo fuera, intentaría ir con algo original, que descuadre, que no sea la típica balada que lleva todo el mundo. Incluso la canción con la que intenté ir, Victorious, ahora me parece que no tenía nada que destacara respecto a los demás.

¿Escribiría de nuevo un libro?

Sí, saqué tres novelas y pronto habrá noticias, aunque no puedo adelantar mucho, salvo que será ficción. Me encanta el mundo literario. La vida del libro es superlarga: el disco sale y a los pocos meses ya lo ha comprado todo el mundo que lo tenía que comprar, pero el libro pasa de mano en mano, se va comprando...a veces, tres años después de su publicación siguen llegando mensajes como "Ostras, me encanta tu novela". Es algo muy bonito que con los discos no se da.

"Nos hemos metido en una burbuja en la que molas más si tienes más 'likes', y eso no es sano para la gente, que al final vive exclusivamente para una red social".



Es muy activo en redes sociales, ¿qué papel tienen estas en su carrera? ¿Las sigue llevando usted mismo?

Sí, todas, si las gestiona alguien se nota. Las redes lo son todo, pero he cambiado mi forma de publicar. Hace dos años miraba mucho el contenido, pero ahora intento que sea lo más real posible. Hago lo que me apetece en lugar de estar pillado de pies y manos, no como la gente que programa hasta la hora. ¿Pero al final los likes qué son? ¿Eres mejor por tener más likes o peor por tener menos? Tanto los artistas como la gente de la calle están obsesionados. Nos hemos metido en una burbuja en la que molas más si tienes más likes, y eso no es sano para la gente, que al final vive exclusivamente para una red social.

En su Instagram se ha manifestado en alguna ocasión sobre la cuestión del Mar Menor.

Sí, es un tema muy complicado. El gobierno estatal tiene que dar una aprobación y ponerse todos a trabajar, porque se está tratando como "nah, el tema del Mar Menor", pero eso pasa en otro país y la que se lía es monumental. En cambio, aquí no lo estamos valorando. Hay que solucionarlo ya. ¿Cómo? No lo sé. Nosotros ya hemos salido a protestar, y yo fijé mi calendario para poder estar ahí y ser partícipe en esta manifestación.

Ha hecho mucha televisión. ¿Qué le queda por hacer?

Van a hacer un programa que se llama The Mask Singer, que lo traen a España desde Fox USA, y me encantaría estar en él. Me parece un formato súper atrevido e innovador. Además, voy a aparecer en Entre Ovejas, de TVE. Es muy divertido y muy friki: sueltan a gente conocida junto a pastores en los Pirineos durante tres días, durmiendo en tiendas de campaña, duchándose a la intemperie... es una experiencia superchula, y a la gente le va a gustar mucho.