Morera obri la porta a canviar el reglament de Les Corts per a impedir el bloqueig de Vox a declaracions institucionals

Morera ha avançat que tots els grups menys Vox (PSPV, Compromís, Unides Podem, PP i Ciutadans) han recolzat una proposició no de llei (PNL) d'urgència en suport a la declaració de Nacions Unides pel 25N, que s'aprovarà en el ple de la setmana vinent. "Davant el bloqueig cal desbloquejar", ha defès en declaracions a Europa Press.

De cara al futur, ha sostingut que el reglament de la cambra s'ha d'adaptar a la seua "nova situació", després de l'entrada del grup de deu diputats de Vox i el seu rebuig a diverses declaracions institucionals. L'objectiu, "adaptar la llei al pluripartidisme perquè cap partit puga bloquejar qüestions essencials", per al que ha recordat no cal unanimitat i que hi ha una comissió que s'encarrega d'açò.

Amb la declaració del 25N, Morera ha celebrat que "Les Corts Valencianes han superat el bloqueig per a pronunciar-se sobre un tema essencial" com la violència masclista i l'"emergència feminista". També ha posat en valor que és una cosa que no s'ha aconseguit en altres parlaments autonòmics com els de Madrid, Múrcia o Castella i Lleó.

VOX: "ATEMPTAT CONTRA LA PLURALITAT"

Per part de Vox, la seua portaveu en Les Corts, Ana Vega, ha titlat d'"atemptat contra la pluralitat política" la possibilitat de canviar el reglament d'aquesta manera, recordant que el seu partit "representa quasi 200.000 valencians" i va pujar en les eleccions generals del 10N fins als 52 diputats en el Congrés.

"Açò s'està convertint en un estat bananer on l'esquerra vol fer la seua interpretació de les lleis per a expulsar els grups que venen a dir el que no havia dit ningú perquè no els interessa", ha denunciat a preguntes dels periodistes després de presentar en la porta de les Corts el seu 'Manifest contra la violència' amb motiu del Dia Internacional de la Violència contra la Dona.

Aquest manifest, presentat per Vox a nivell nacional pel 25N, exigeix derogar la Llei de Violència de Gènere per "atemptar contra la presumpció d'innocència de l'home" i per ser una norma "no efectiva perquè segueixen morint dones a mans de maltractadors". La síndica ha mostrat la "condemna enèrgica" del seu partit i ha subratllat que "eixa violència també afecta xiquets, homes i ancians".