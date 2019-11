Las jornadas de patrimonio han abordado el "uso de los vacíos" en las ciudades o actuaciones en Mercados de Abastos

La primera en intervenir ha sido Verónica Sánchez, del colectivo arquitectónico 'n'UNDO' -que trabajan bajo el lema 'No hacer, rehacer y deshacer'-, destacando que "se pueden mejorar los espacios, los lugares y las ciudades no solo construyendo sino muchas veces quitando, deshaciendo o reutilizando puede ser una propuesta de mejora de un territorio o de una ciudad".

De hecho, ha asegurado que su "forma de abordar la arquitectura" está muy "relacionada con el patrimonio" porque "es poner en valor lo que tenemos y antes de seguir construyendo cosas nuevas hacer una reflexión cómo utilizarlo o como hay que recuperarlo a base de eliminar cosas".

Sánchez ha añadido que "abordamos ese vacío de las ciudades, abordando el problema con otra perspectiva para que en vez de lo construido nos fijemos más en lo que no está construido o en lo que no habría que construir". "Un vacío no es un solar para construir sino que puede ser un espacio para proteger o consolidar" de cara al futuro, ha añadido.

Su estudio que se encuentra inmerso en poner en valor el viejo edificio de la estación de Atocha, acaba de entregar el 'Plan de vacíos de Málaga' en el que "los grandes planeamientos de los 90 han dejado eriales, vacías y distancias enormes a escala poco humana, que nos van información de cómo reutilizar esos restos de un planeamiento ya obsoleto de cara al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible".

EL MERCADO DE BOLHAO

Dentro de las vigésimas jornadas se ha dado a conocer el ejemplo en intervención que supone el Mercado de Bolhao de Oporto para "mantener el uso" de mercado de abastos, por parte de su protagonista, el arquitecto Nuno Valentim.

Ha destacado que el "coraje" de los políticos actuales de la ciudad han hecho que, tras 30 años de diferentes concursos, hasta cuatro, se optará hace un año por el que lidera Valentim y que permitirá posiblemente el próximo año haber concluido un proyecto que sitúa nuevamente "la joya de este mercado en el alma de la ciudad".

El arquitecto ha insistido que en ámbito del patrimonio "la decisión política solo tiene éxito si está aconsejada por los arquitectos", de ahí que en este caso del mercado de Oporto "se conserva lo identitario, genuino y auténtico", haciendo que cuando se reabra completamente mantenga su uso evitándolo convertirlo en un mercado de gastrobares para turistas.

'PLANEAMIENTO DEL CAMBIO DE USO'

En la comparecencia de prensa, también ha tomado la palabra el arquitecto Xavier Montys, que en las jornadas va a abordar el 'Atlas del Aprovechamiento Arquitectónico' sobre los edificios de Barcelona que "recoge el cambio de uso en la ciudad desde el siglo I hasta la actualidad" con 1.463 edificios analizados.

Para Montys, es importante que "el cambio de uso en una ciudad tiene que planificarse y formar parte de la política municipal, del programa de gobierno de una ciudad" sobre "cómo va a cambiar los edificios que entren en desuso o en un uso débil en una ciudad".

De hecho, ha puesto como ejemplo que en las ciudades existen varios edificios de centrales telefónicas a los que habría que buscarles una utilidad, apostando el arquitecto por realizar en los mismos proyectos que alberguen emprendimiento o empleo, porque "hace falta mucho trabajo" en el país.

ACTUAR EN BANCOS

También ha expuesto su caso el arquitecto Antonio Ruiz Barbarín, sobre la actuación del Banco de Bilbao en Madrid, donde ha estado trabajando cuatro años y que "había perdido la fuerza y vigor" que le insufló Sáenz de Oiza.

Ahora ha señalado que se ha reconvertido en un edificio de oficinas de compañías de gran prestigio, en el que el "aprovechamiento energético" del mismo ha sido una de las señas de identidad importante.

Finalmente, ha expuesto su actuación Ignacio García Pedrosa sobre el Banco de España, actuación "complicada" en la que se lleva trabajando más de treinta años, y en el que "había que actuar a la vez que se seguía desarrollando su labor".