Anne Margulies, vicepresidenta de la Universidad de Harvard: "La tecnología aún no ha transformado la educación"

Así lo ha aseverado la experta, que este jueves ha sido investida doctora honoris causa por la Universitat Politècnica de València (UPV). El nombramiento es una propuesta del Institut Valencià d'Investigació en Intel·ligència Artificial (vrAIn) y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV, que fue aprobada en Consejo de Gobierno el pasado 9 de julio, recuerda la institución académica en un comunicado.

La carrera de Margulies comenzó en los años 90 en el Área de Sistemas y Marketing de la empresa AT&T. En aquel entonces, la informática y las telecomunicaciones eran profesiones mayoritariamente masculinas.

"En muchas, muchas reuniones, yo fui la única mujer presente. Y, sinceramente, resultó difícil. Ahora estamos mejorando, pero este sigue siendo un mundo de hombres. Podría hablar durante horas de la brecha de género. Pero, en definitiva, mi mensaje para las jóvenes es: 'puedes hacerlo, confía en tu potencial y lánzate'. Además, debemos ayudarnos entre nosotras", insta.

La vicepresidenta de la Universidad de Harvad ha sido desde siempre una pionera en la digitalización de la formación. En 2003 desembarcó en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y fundó el Open Course Ware, una iniciativa creada con el propósito de publicar los materiales de enseñanza de forma abierta y gratuita a través de Internet. Fue una idea aclamada internacionalmente que hoy sigue vigente bajo la forma de los MOOC.

Con todo, Margulies cree la verdadera revolución todavía no se ha completado. "La tecnología aún no ha transformado la educación. Hemos avanzado mucho, pero la metamorfosis no llegará hasta que no se cumplan tres premisas: la primera, que todo el mundo tenga acceso a educación de calidad a lo largo de su vida; la segunda, que cada estudiante pueda aprender de la forma que le sea más fácil; y la tercera, que aprender trascienda los límites académicos y rompa las fronteras entre las distintas materias".

Sobre el horizonte de futuro de las universidades, en su opinión, las instituciones de enseñanza superior no se extinguirán. "A las personas, nos gusta juntarnos, reunirnos para hacer cosas en grupo", afirma.

"La tecnología -prosigue- no va a sustituir a la universidad, pero sí puede ayudar a optimizarla. Las lecciones magistrales para grandes auditorios serán una excepción. Iremos a grupos más pequeños y a clases más interactivas. Un poco como son las 'flipped classroom' (o clases inversas), en las que el alumno aprende la teoría en casa con la ayuda de vídeos, y el tiempo del aula se utiliza para hacer prácticas, trabajo en equipo y otras dinámicas más colaborativas".

MORA: "LOS CAMPUS TENDRÁN QUE REINVENTARSE"

Al hilo de este comentario, el rector de la UPV, Francisco Mora, ha manifestado que es importante estar preparado para el cambio que se avecina. "Los campus físicos van a seguir siendo relevantes, pero las universidades van a desempeñar otro papel. La formación será mucho más interactiva. Los alumnos vendrán a desarrollar proyectos de innovación, emprendimiento, cultura, deporte. Los campus tendrán que reinventarse", ha recalcado.

Para Mora, son muchos los retos que la universidad tiene por delante y, para lograrlos, debe contar con unas condiciones estables de financiación. "El análisis sobre financiación de la ciencia en España y del sistema universitario español revela un retroceso que nos aleja, que nos impide ser competitivos y que nos condena a una brecha científica tremendamente negativa para nuestro futuro".

El acto, celebrado en el Paraninfo del campus de Vera, se ha cerrado con la investidura de 50 nuevos doctores y doctoras por la Universitat Politècnica de València.