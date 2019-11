Cantó critica que Oltra "lleve importància" a la plantada d'empresaris a un diputat de Compromís per parlar en valencià

Així ho ha afirmat després que Oltra haja reconegut que cal "tindre en compte" la plantada a Josep Nadal en el cas que hi haguera "una gestió de les diversitats que no es va acabar d'entendre" i haja defès que "el rellevant és exportar bones pràctiques".

"Mentre el tripartit (PSPV, Compromís i Unides Podem) continua espantant els empresaris i inversions estrangeres tan importants com les del port de València o Intu Mediterrani, Ciutadans treballa per la creació de riquesa i ocupació per a tota la Comunitat Valenciana", ha asseverat Cantó.

Per contra, ha criticat que el diputat de Compromís "tornara a espantar, ahir mateix, nombrosos empresaris d'un acte a València per negar-se a dirigir-se a ells en castellà, la segona llengua més parlada del món". Ha defès que "és essencial recolzar al sector empresarial" mentre el Botànic II "continua entorpint el desenvolupament de la Comunitat Valenciana".

En un acte en la localitat valenciana de Vilamarxant, Cantó - acompanyat de la diputada autonòmica Mamen Peris i el tinent d'alcalde i regidor de Cs, Xavier Jorge- ha visitat el Centre d'Emprenedoria i Innovació del Túria i diverses empreses de la comarca, ressaltant que "Vilamarxant és un clar exemple de com l'administració ha d'ajudar les empreses".

Per al també síndic 'taronja', "és un orgull veure com, des d'ací, la gran tasca dels regidors de Cs està facilitant que es facen bé les coses i es creuen parcs empresarials que afavorisquen l'economia i indústria de tota la comarca".