Los forenses afirman que El Chicle mató a Diana con la brida, en cuya corredera "quedaron atrapados pelos"

En la octava sesión del juicio por el crimen de Diana Quer, los forenses que examinaron el cadáver han admitido que, en medicina, "nada es al 100 por cien", pero se han reafirmado en varias ocasiones en que estas lesiones son "más compatibles con el uso de la brida".

En particular, los forenses han indicado que Diana Quer tenía roto el hueso hioides del cuello, lo que indica una fuerte presión "de adelante hacia atrás", y no del modo en que el acusado dijo que agarró "accidentalmente" el cuello.

A mayores, el experto Fernando Serrulla ha indicado que también estaban rotas las "apófisis espinosas" de algunas vértebras, lo que es "más compatible" con una brida que, al introducirse en el canal entre una vértebra y otra por la parte posterior del cuello, hubiese aumentado mucho "la presión de los músculos, favoreciendo que se rompan estas hipófisis espinosas al tiempo que el hioides". "Creemos que la brida tiene un papel muy importante en esta lesión", ha ratificado.

Sobre la posibilidad de que esa compresión se hiciese con la mano, ha apuntado que no puede descartarse, pero ha señalado la dificultad de explicar las lesiones. "Si hiciese una fuerza muy muy grande, podría ser, pero es menos probable que que fuese con la brida", ha dicho.

A mayores, el equipo que revisó el informe de la autopsia ha añadido que la fuerza hubiese sido mayor en el caso de Diana, dado que las "mujeres en edades jóvenes tienen un hioides más flexible". "Se requiere más fuerza en mujeres jóvenes y altas para fracturarlo", han añadido.

Del mismo modo, el equipo que hizo la autopsia ha precisado que la fractura del hueso hioides no es condición para la muerte, si no que lo que se requiere es una presión "continuada", de, al menos, cinco minutos, lo que también desmontaría que fuese accidental. "Si mantiene la presión durante el tiempo suficiente, la persona muere, bien porque se impida la respiración, bien porque se impide que llegue la circulación", ha añadido, y no por la fractura en sí.

También el equipo que realizó la revisión ha dicho que la presión necesaria para matar a alguien es superior a algo "accidental" y debe ser aplicada "selectivamente" para producir la muerte, durante varios minutos.

En cuanto a la posibilidad de que El Chicle llegase a romper el cuello a la joven durante el ataque, con lo cual la muerte sería inmediata, todos los forenses han descartado por completo. "Romper el aparato ligamentoso de una persona viva, más joven, de forma manual, es muy difícil", ha dicho Fernando Serrulla, "se necesitan 20 veces la fuerza de una persona normal". Del mismo modo, ha ratificado la fuerza que tiene esta herramienta: "Con una brida se puede matar a una vaca".