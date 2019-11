Demi Lovato juega al despiste con sus seguidores: ¿está o no embarazada?

Ser seguidor en redes sociales de Demi Lovato es, sin lugar a dudas, un deporte de alto riesgo. Al menos cardíaco. Porque en menos de una semana y a través de selfies ante el espejo está dando respuestas a tantas preguntas que al final todo son incógnitas.

Claro, la semana pasada presentaba a su nuevo novio: el californiano modelo Austin G. Wilson, un joven con el pelo teñido de rosa, el cuerpo hipertatuado y con el que todo eran besos, caricias, arrumacos y muestras de cariño.

¿Qué ha pasado? Que cuando ha subido, como siguiente fotografía a su Instagram, una imagen de ella sujetando una incipiente barriguita, muy feliz y muy pletórica, los fans se han revolucionado, asustado, congraciado y decepcionado.

Porque hasta que no se lee el texto -y a poco que se sepa en qué está trabajando ahora Lovato- ya se sabe que su pregunta de ¨¿Verdadero o falso [el embarazo]?¨ es más bien lo segundo.

No, ni ella ni Austin van a ser próximamente padre y madre. Al menos, no por este embarazo, que solo forma parte de la trama de su personaje en la serie Will & Grace, en la que trabaja desde el pasado verano interpretando a un personaje llamado Jenny, que trastocará la vida de Will... y suponemos que sabemos el porqué.

Es decir, que todo era una prótesis y espera la cantante que nadie se vaya a creer que de veras estaba embarazada -aunque por los comentarios que han dejado en la publicación...- y entiendan que ha sido todo parte de una broma con la que ha querido jugar con sus fans.