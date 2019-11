Fernando de Páramo renuncia a su escaño tras el batacazo de Ciudadanos y abandona la política

La desbandada en Ciudadanos continúa. Poco después de que el secretario general del partido, José Manuel Villegas, anunciara su salida de la dirección tras las primarias, así como su actual cargo, el secretario de Comunicación, Fernando de Páramo, ha comunicado públicamente su salida del partido y de la política.

Páramo es uno de los 10 únicos diputados que consiguió sobrevivir tras las elecciones del 10 de noviembre logrando el segundo escaño por Barcelona. No obstante, hay quien le ve como uno de los responsables de la derrota electoral por ser el encargado de las campañas electorales, eslóganes y otras apariciones públicas de Albert Rivera. Es por ello que ha decidido renunciar al escaño, no sin antes mostrar su apoyo a Inés Arrimadas como futura presidenta del partido.

En un comunicado, ha descrito los cinco años dedicados a la política como "apasionantes" y, pese a la pérdida de influencia que acarrea la reducción de escaños -ha pasado de 57 a 10- considera que Ciudadanos "va a tener un papel clave y decisivo".

Además, ha expresado abiertamente su apoyo a Arrimadas, que ya anunció su intención de concurrir en las primarias para suceder a Rivera al frente del partido. "Si los afiliados de nuestro partido así lo deciden, estoy convencido de que Inés Arrimadas será capaz de conseguir todo lo que se proponga. He trabajado con ella codo con codo estos años y es la mujer más valiente que he conocido".

Como ella, Páramo comenzó en el Parlament de Cataluña y junto con Rivera dio el salto al Congreso en 2015, cuando Ciudadanos consiguió sus primeros 40 escaños nacionales -se redujeron a 32 en 2016 tras la repetición electoral-. Durante este tiempo ha ocupado la secretaría de Comunicación y ha participado, como él mismo señala en la misiva "en una docena de campañas electorales" en las que reconoce "aciertos y también errores".

Hombre fuerte de Rivera, sigue sus pasos y el de compañeros como Juan Carlos Girauta dejando atrás la política y volviendo a la empresa privada.

Segunda salida del día

La despedida de Páramo coincide con el anuncio de su compañero de filas José Manuel Villegas de dejar la dirección de Ciudadanos tras el próximo Congreso Extraordinario, que se celebrará en el mes de marzo y que elegirá una nueva Ejecutiva de la que ya ha avanzado no formará parte. Tampoco repetirá como secretario general, aunque no ha concretado si abandonará o no la política.