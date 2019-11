Gimeno defiende la "idoneidad" del nombramiento de su cuñada como auxiliar de su gabinete y dice que es "legal"

Gimeno ha comparecido este martes en comisión parlamentaria, a petición de Navarra Suma, para explicar el nombramiento de un familiar como miembro de su gabinete. Según ha dicho, "comparezco por haber respetado escrupulosamente la legalidad vigente y haber ejercitado mis atribuciones legales en función de la ley designando como auxiliar de gabinete a una profesional con una más que acreditada capacidad técnica en la gestión administrativa pública".

Ha relatado así que esta persona posee la titulación de licenciada en Criminología por la Universidad de Alicante en 2008, "es experta en Seguridad por la Universidad de Salamanca y tiene el grado superior de Integración Social por la Escuela de Educadores de Pamplona".

Ha añadido que "ha sido coordinadora de la Casa de la Juventud de San Adrián desde 2004 a través de la empresa Sedena" y "ha desempeñado la labor de orientadora socio laboral, técnica de empleo y formación y educadora de colectivos con especiales necesidades educativas". "Estos conocimientos conforman un perfil idóneo para el nombramiento y para las tareas para un puesto de confianza en el gabinete", ha dicho.

Gimeno ha manifestado que "lo importante para algunos ha sido utilizar electoralmente una competencia legal de los consejeros del Gobierno, hacer ruido mediático intentando minar la credibilidad de un consejero, de un departamento y de un Gobierno para intentar ensuciar la gestión pública de quien les habla".

El consejero ha defendido la labor que se está realizando desde su departamento pero ha señalado que "ello parece importar nada o poco". Ha añadido que este nombramiento "se confirmó con total transparencia y a todo quien preguntó se le confirmó" y ha añadido que no había "nada que ocultar".

Según ha precisado, "el nombramiento se hizo con análisis de su competencia, transparencia y en virtud de la necesaria confianza que debe existir entre el consejero y el equipo profesional de su gabinete". Y ha añadido que se informó a la presidenta del Gobierno "de este nombramiento y de los demás".

Ha reconocido que este nombramiento es "un flanco débil cuando menos mediático", sobre el que "la sociedad navarra habla, pero de ahí a que haya habido un revuelo social va un abismo". "Se ha buscado magnificar un hecho que es legal", ha afirmado, para añadir que es "también ético por razones de competencia y de confianza". "¿Es estético? Eso es un debate abierto, pero si la legislación no lo prohíbe es porque el legislador ha visto una distancia", ha opinado.

Gimeno ha continuado señalando que "el debate sobre la vinculación de familiares de los políticos con la Administración pública es un debate abierto sobre el que hay opiniones dispares". Y ha comentado que se puede iniciar una iniciativa legislativa para "acotar esto mucho más".

El consejero ha dicho finalmente que su gabinete está compuesto por tres personas, una persona menos que en la anterior legislatura ya que "no existe auxiliar de prensa". "El coste presupuestario de mi gabinete se ha visto reducido", ha detallado.

El parlamentario de Navarra Suma Jorge Esparza ha preguntado al consejero si cree que con este nombramiento "han prevalecido los intereses públicos frente al interés particular" y ha señalado que en este caso "no se trata de que sea legal o no" sino de que "hemos echado en falta la palabra ética". "Este es un Gobierno nada transparente", ha expuesto, para añadir que el nombramiento ha sido "un error".

El socialista Ramón Alzórriz ha señalado a Navarra Suma que "no voy a poner el ventilador que podría ponerlo" y ha señalado que "se quieren tapar" las medidas que se están adoptando desde el departamento. "Estamos muy tranquilos y satisfechos con la labor del consejero y respaldamos sin fisuras su trabajo y su compromiso con la educación", ha dicho, para indicar que "realizamos un respaldo a su trabajo y a su departamento", por lo que le ha pedido que "no decaiga".

Desde Geroa Bai, Jabi Arakama ha señalado que "como cargo de libre designación que es el de esta persona, además de cumplir la legalidad, se habrá hecho en base a la confianza tanto personal como profesional". "No queremos entrar en el juego de Navarra Suma de reprochar, de sacar trapos sucios porque no creemos que aporte gran cosa", ha dicho.

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha indicado que "el tema no daba para tanto como una comparecencia". Ha expuesto que "en el aspecto de legalidad no hay ningún problema", pero "en el plano de la estética, señor Gimeno, creo que se habrá arrepentido del nombramiento".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha señalado que "mi grupo no necesitaba ninguna explicación porque es un cargo de libre designación, que está dentro de la legalidad". "Me parece una comparecencia fuera de lugar", ha expuesto.