Cruz Oval plantea desvincular el Hospital del Sur de Tenerife del de La Candelaria

En un desayuno informativo en el que ha estado acompañada por la directora del Servicio Canario de Salud (SCS), Blanca Méndez, ha comentado que el complejo del sur dispone actualmente de 98 camas de hospitalización y necesita unas 300 camas en virtud de las 450.000 personas a las que debe atender, de las que 250.000 son residentes en la zona sur y La Gomera.

"Si queremos hablar de un hospital hay que hacer una desvinculación real", ha indicado, subrayando que ahora es un "consultorio hospitalario" y el objetivo es que se parezca en el futuro al de Lanzarote. "No se trata de hacer un tercer gran hospital en la isla", ha agregado.

En esa línea, ha comentado que si el Hospital del Sur funciona de manera autónoma, el de La Candelaria "lo hará mejor y con más calidad", detallando que, por ejemplo, tiene el menor espacio para atender urgencias de los cuatro grandes hospitales de las islas -las obras de ampliación empiezan el 10 de diciembre-

La consejera ha comentado que no se trata tanto de ampliar plazas nuevas de facultativos, pues también hay "déficit" en el mercado, sino de realizar una "redistribución", dado que la presión asistencial de La Candelaria bajaría si se derivan las 250.000 tarjetas sanitarias del sur.

Ha dicho también que a final de año acabarán las obras de las áreas quirúrgica y de obstetricia y el próximo ejercicio se contratará a los profesionales de los servicios, y espera que también se pueda encontrar alternativas para "desalojar" camas de agudos que están ocupando pacientes con necesidades sociosanitarias, ya sea con nuevas plazas residenciales o potenciando la ayuda a domicilio.

Cuestionada sobre la plataforma 'Salvar el HUC', constituida este lunes, ha negado que el centro tenga problemas presupuestarios o de recursos humanos, al tiempo que sostiene que sus indicadores no deben compararse con el Hospital de La Candelaria, sino con el Doctor Negrín de Gran Canaria, con tarjetas sanitarias similares.

EL HOSPITAL DEL NORTE "ES UN GERIÁTRICO"

Acerca del Hospital del Norte, ha dicho que según la memoria del Ministerio de Sanidad, en base a la información facilitada por la anterior Consejería, "es un geriátrico", por lo que han encargado un estudio para saber qué medidas se deben tomar para que se convierta en un verdadero hospital.

"No queremos engañar a la población, no es cierto que haya un hospital y no queremos participar de esta farsa", ha señalado, dejando claro que en los presupuestos del próximo año no hay inversiones previstas.

Así, ha señalado que la primera medida será "fortalecer" el CAE y el servicio de Urgencias, que son las demandas más apremiantes de la sociedad.

Sobre los conciertos sanitarios, ha apuntado que el Gobierno defiende una sanidad "pública, de calidad y universal" pero reconoce que para atender al 100 por cien las necesidades y demandas de la sociedad, están "obligados" a mantener los conciertos privados.

La consejera ha comentado que la sanidad pública ha crecido de forma "precaria" en los últimos 25 años en las islas y sostiene que la sanidad privada solo debe ser un "complemento" del sistema pública, pero no sustituirlo.

Blanca Méndez ha señalado que el SCS trabaja en la actualización de los conciertos del "antiguo régimen" para adaptarlos a la ley de contratos públicos y que se renueven los precios y el catálogo de procedimientos.