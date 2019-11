El Presupuesto de Sanidad aumenta un 3,63 por ciento y rebasa los 2.000 millones de euros

Un crecimiento que, en su opinión, configura una partida general "continuista" por el buen desempeño de la pasada legislatura y "suficiente" para satisfacer las necesidades de los aragoneses en un contexto económico "complejo" por la obligación de estabilidad presupuestaria marcada para las autonomías.

El mayor crecimiento aparece en el capítulo inversor, pero viene condicionado por las cantidades comprometidas paras la construcción de los hospitales de Teruel y Alcañiz. La coincidencia de dos anualidades "ha saturado" la capacidad presupuestaria y sólo deja margen para impulsar el centro de salud del barrio Jesús de Zaragoza, ha dicho.

El aumento de las partidas sí encuentra reflejo real en el gasto de personal -crece un 4,3 por ciento-, donde se afronta la subida salarial acordada con el personal sanitario, se prevé la creación de 37 nuevas plazas de veterinarios dedicados a la inspección y el control de la actividad creciente del sector cárnico y se dota de un millón de euros el aumento de plazas MIR.

CONVENIO CON LA MAZ

Ventura ha anunciado la puesta en marcha de un convenio con la MAZ por valor de 4,3 millones de euros, que servirá para para mejorar la asistencia de los barrios de la margen izquierda de Zaragoza "y al que se incorporará la atención de los centros de alta resolución de Fraga y Tarazona reduciendo el gasto de los sectores de Barbastro", según ha explicado la consejera.

También crecen las partidas dedicadas al transporte sanitario programado, algo más de dos millones de euros, a la salud mental, un 11 por ciento, y al convenio con la Asociación Española contra el Cáncer para el traslado en taxi de pacientes que reciben radioterapia, con 600.000 euros más, que permitirán extender el servicio a los sábados e incluir a los pacientes que se trasladas por medios propios.

Además, el problema de las listas de espera quirúrgica se afrontará con una partida de 2,2 millones de euros y se consigna una partida de 10 millones de euros destinada a afrontar el pago de las indemnizaciones derivadas de la ejecución de las sentencias judiciales a favor de aquellos profesionales que fueron jubilados indebidamente.

Bajan las partidas de conciertos para demora quirúrgica y terapéutica tras la puesta en marcha de los nuevos aceleradores lineales y el rechazo de muchos pacientes a ser atendidos fuera del sistema sanitario público y las destinadas al pago de prótesis y sillas de ruedas, "ya que no hay que afrontar atrasos como en la pasada legislatura", ha explicado Ventura, quien también ha avanzado más reducciones de costes mejorando la eficiencia con medidas como la compra centralizada de productos sanitarios, la puesta en marcha del almacén central de Plaza, la contención gasto farmacéutico y los nuevos equipamientos tecnológicos.

SERIEDAD

La diputada socialista Olvido Moratinos ha reivindicado la "seriedad con la que está trabajando este Ejecutivo". "Mejorar la calidad de vida de los aragoneses y continuar con el desarrollo del territorio es lo que necesita Aragón", ha valorado.

Para ella, "Sanidad es la sección que más crece en términos absolutos y van a permitir que la Comunidad continúe siendo una de las tres comunidades con mejores servicios".

Por parte del PP, Ana Marín ha criticado que "el proyecto de ley no es el que necesita la Sanidad" y "la gestión que se hace no es la correcta". "Simple y llanamente, las cuentas no son reales. Si pudiéramos comparar con el que realmente se haya aplicado el 31 de diciembre de 2020, nada tendrá que ver y verá que se han hecho muchas modificaciones", ha vaticinado.

Desde Ciudadanos, Susana Gaspar ha considerado que "estos presupuestos consolidan un modelo obsoleto, que debe ser cambiado y que no soluciona las necesidades de la población aragonesa".

"Es continuista con unas políticas que no han funcionado y que los grupos que ahora están en Gobierno criticaban en la oposición", ha trasladado.

La portavoz sectorial de Podemos, Itxaso Cabrera, ha defendido que "lo importante es la ejecución de los presupuestos". "Le deseamos acierto, pero también que no haya muchas modificaciones", ha añadido. Por ello, ha pedido que "no se vulnere esta Ley" y "se apueste por la sanidad pública universal contra los ataques de la ultraderecha más reaccionaria".

La parlamentaria de CHA, Isabel Lasobras, ha apostado por que "las políticas progresistas puedan entrar en vigor el 1 de enero". "El presupuesto de Sanidad ha ido avanzando poco a poco y esperemos que en estos cuatro años lo sigan haciendo", ha defendido esta portavoz. En su opinión, "hay que centrarse en el territorio y entender su realidad".

El diputado de Vox, Santiago Morón, ha considerado que "el proyecto de Gobierno debería ofrecer soluciones a los problemas reales de la Sanidad" pero "esto no se termina de ver". "Es continuista, con las mismas carencias que los años anteriores", ha añadido en esta línea, preguntando por "medidas para reducir las listas de espera".

Desde el PAR, Esther Peirat ha considerado "vital" la sección presupuestaria sanitaria y ha felicitado "a los cuatro grupos que formamos el Gobierno por ser capaces de traer estos presupuestos". "El dato de los 2.000 millones da una idea del volumen de importancia que da el Ejecutivo a la Sanidad con una tendencia en alza", ha manifestado.

Por parte del Grupo Mixto, Álvaro Sanz (IU), ha considerado "poco específico" el presupuesto de esta sección porque "las memorias son escasas y no recogen todo". "No queda claro cuánto se destina a Atención Primaria", ha añadido en este sentido. En su opinión, hay que "avanzar hacia un modelo más comunitario, más preventivo, menos medicalizado y, por tanto, más efectivo".