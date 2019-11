Una reportera y un cámara de 'Espejo Público' sufren un enfrentamiento con un 'okupa' en Pedrezuela

Los problemas que causan los 'okupas' en las comunidades de vecinos es un tema que ha estado presente durante las últimas semanas en todos los programas matutinos, Este martes, el programa de 'Espejo Público' se ha trasladado al municipio madrileño de Pedrezuela, donde una mafia 'okupa' tienen bajo su poder varias viviendas.

La reportera Clara Murillo ha sido la encargada de entrevistar a uno de los 'okupas', sin embargo, el encuentro se ha torcido. La tensión ha subido cuando el entrevistado no ha querido que los periodistas sacaran su imagen en pantalla y ha respondido grabando él mismo a los reporteros.

El individuo ha defendido que él paga una cantidad de dinero por la vivienda y que no es responsable de la gestión. "Dejadme en paz...Que os calléis y que no me grabéis", ha manifestado el 'okupa' y ha amenazado con llamar a la policía.

Finalmente, han sido los vecinos los que se han puesto en contacto con la Policía Local que ha acudido al edificio para controlar la situación. La reportera ha vuelto a conectar en directo con el programa para entrevistar a algunos afectados

Un grupo de vecinos ha logrado que los 'okupas' abandonen la vivienda mediante la organización de grupos de voluntarios y recurriendo a los medios de comunicación para ejercer presión.