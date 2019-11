'GH': Sale a la luz el angustioso vídeo de cómo Carlota Prado vio las imágenes del presunto abuso del que fue víctima

Sola, en el confesionario y sin previo aviso. Así vio la concursante de Gran HermanoCarlota Prado el vídeo en el que supuestamente estaba siendo víctima de abusos sexuales. El programa grabó las reacciones de la joven, que sufrió unos momentos angustiosos.

El Confidencial y Berto Molina han publicado el vídeo que se grabó aquella noche, cuando le mostraron cómo su entonces pareja en la casa, José María López, supuestamente mantuvo relaciones sexuales con ella mientras la concusante de Gran Hermano Revolution se encontraba prácticamente inconsciente, en unos hechos que ocurrieron en noviembre de 2017 y que aún no han sido juzgados.

El vídeo de la reacción de Carlota es duro: la concursante no sabe lo que va a ver y cuando es consciente de lo que está viendo llora, se tapa la boca con las manos y sufre ansiedad que le lleva a pedir en varias ocasiones que detengan las imágenes. "Por favor, para ya 'Súper', por favor", dice hundida.

La joven no sólo no sabía que había sido supuestamente víctima de abuso, sino tampoco qué había pasado con José María, por el que pregunta, siendo informada de que ha sido expulsado. Pide hablar con él, pero no se lo permiten.

"Queremos que sepas que tienes todo nuestro apoyo psicológico, familiar...", le dice la voz del Súper, que además le asegura que nada de lo que ella ha visto se emitirá "bajo ningún concepto".

La ansiedad comienza a aumentar. Le informan de que se dará una explicación poco detallada de los porqués de la expulsión de José María: "por una conducta intolerable".

"Por favor, traedme algo que me relaje, de verdad, tengo el corazón a mil", dice la joven, angustiada y pide abandonar el confesionario, algo que no le permiten. "Carlota, este tema, por José María y por ti, por el bien de ambos, no debe salir de aquí", le dice el Súper.

El Confidencial continua el relato más allá del vídeo publicado, y describe cómo la máxima responsable de Zeppelin TV, productora del formato y una psicóloga entraron al confesionario minutos después para hablar con la concursante.

El citado medio asegura que "Carlota se encuentra en tratamiento psicológico y psiquiátrico, con medicación y sin poder trabajar".