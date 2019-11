Belén Esteban y 'Sálvame' se cobran su deuda en los Iris: "Sé que a algunos de los presentes no les gustamos..."

El programaSálvame recibió anoche el Premio Iris de la Crítica de la Academia de Televisión, un galardón que votan los periodistas y críticos de televisión y que concede la Academia.

Era un hecho histórico, pues Telecinco y sus contenidos suelen estar ausentes en estos reconocimientos, por un distanciamiento de hace tiempo de la Academia y Mediaset, algo que podría cambiar ahora.

Fueron Belén Esteban y Kiko Hernández los encargados de recoger este premio, y en su discurso la colaboradora no dudó en tirar de las orejas a los académicos por haberles olvidado.

"Como no estamos acostumbrados a que nos den un premio, he traído una chuleta", decía al inicio de su discurso, que leyó a continuación: "Muchísimas gracias a los críticos de televisión por darnos este premio. A Sálvame siempre se le exige más y eso lo ha hecho mejor y más fuerte. Darnos un premio a nosotros es un milagro. Es más fácil que le den un programa en la tele pública a un antivacunas", dijo Esteban. Cabe destacar queSálvame se volcó con los Premios Iris desde que se conoció su concesión, ex aequo con la serie Cuéntane, dándole tiempo en su programa e incluso organizando una votación para ver quién iría a recogerlo.

La colaboradora de Telecinco se quejaba de su olvido: "Han tenido que pasar once años, once años, para que la Academia de Televisión nos reconozca algún mérito. Bueno, y no lo han hecho los académicos, ha sido la crítica. Bueno, la mitad de la crítica, porque seis críticos votaron a Cuéntame y seis a Sálvame".

"Nos sentimos muy orgullosos de estar aquí y de que por fin se premie la televisión popular, la que entretiene a la mayoría de la gente, la que alegra y divierte, la que ayuda a desconectar y relativizar los problemas. La tele delirante y casi siempre intrascendente, pero que regala compañía", decía Belén Esteban.

Así que este premio se lo dedico a todos nuestros fieles espectadores, que nos habéis hecho líderes durante casi diez años.

"Nos premiáis por haber cambiado el lenguaje televisivo, espero que no sea por el mio... ¡Por mi hija mato! ¡Ni que fuera yo Bin Laden! ¡Págame! ¡Hasta luego Mari Carmen!", gritó rememorando algunas de sus frases célebres.

"Quiero dar las gracias a nuestro equipo entero, a Mediaset y a La Fábrica de la Tele. Sé que a muchos de los presentes no les gustamos, pero vosotros a nosotros, sí. Os invito a nuestro plató, a nuestra casa, para que nos conozcáis de cerca y difrutéis de nuestra manera de hacer tele", dijo, y siguió con el espíritu de concordia animando a la presidenta de la Academia, María Casado, "que has estado con mi compañero, Kiko y conmigo, encantadora, a que vengas una tarde a nuestro plató".

Kiko Hernández, por su parte, reiteró las gracias y felició a todos los presentadores del formato, Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Paz Padilla y a "todos los trabajadores del formato, que van a currar a las ocho de la mañana".