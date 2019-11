Urkullu aboga por una "memoria crítica, valiente y consciente" ante el terrorismo para que "nunca" se repita

Urkullu ha inaugurado este lunes por la tarde en Bilbao la exposición 'Vivir sin miedo/vivir sin memoria', organizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que hace un recorrido por la historia del terrorismo en el Estado.

Con la intervención del presidente del Gobierno Vasco y de la presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha quedado abierta al público, hasta el 19 de diciembre, la muestra en la sede del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora de la capital vizcaína.

El Lehendakari ha asegurado que los objetivos y la intención de esta exposición coinciden con las líneas de trabajo del Gobierno Vasco y el Instituto de la Memoria Gogora. "Memoria es sinónimo de libertad, la memoria ayuda a elegir en conciencia, una memoria crítica, valiente y consciente nos ayuda a no repetir lo que nunca debió suceder", ha añadido.

Según ha explicado, esta exposición recuerda el nacimiento de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y ha reconocido que no siempre han estado de acuerdo, pero siempre han sabido "poner en común lo que nos ha unido".

LAS REALIDAD DE LAS VÍCTIMAS

"Es de justicia reconocer que la AVT y otras asociaciones de víctimas, pusieron en la agenda social, política e institucional la realidad de las víctimas del terrorismo. Ésta era una realidad que, hasta bien entrados los años 90, no estuvo suficientemente atendida, considerada ni reconocida", ha apuntado.

El Lehendakari ha destacado que esta exposición "quiere fomentar la concienciación social y educativa, la prevención de la violencia y la desradicalización". "La prevención de todas las formas de radicalización violenta constituye hoy, en todo el mundo, un ámbito de trabajo preferente. También lo es para el Gobierno Vasco y, en este sentido, estoy seguro de que la colaboración con la AVT será muy valiosa", ha aseverado.

Iñigo Urkullu ha manifestado que "uno de los objetivos de esta exposición es acercar" a la sociedad vasca "la terrible historia de terrorismo" que ha sufrido Euskadi durante más de 50 años. En este sentido, ha recordado que el terrorismo es una realidad que se ha sufrido en el pasado, pero que se sigue "padeciendo a nivel internacional".

"Esta exposición pretende poner a las víctimas del terrorismo en el centro. El testimonio de las víctimas mira, no solo al pasado, sino también al futuro y a la convivencia. Esta exposición pone a las víctimas del terrorismo en el centro de atención. Nos acerca a personas, con nombres y apellidos, con historias de vida muy concretas; personas que, a pesar de la injusticia y el sufrimiento que han padecido, han acertado a mostrar el significado de palabras como dignidad o resiliencia", ha aseverado.

"CONVIVENCIA CON MEMORIA Y SIN MIEDO"

A su juicio, su testimonio "tiene un valor incalculable para la memoria crítica del pasado, la educación y la no repetición". No obstante, ha manifestado que "lo más importante es que el testimonio de las víctimas, no sólo mira al pasado, sino que mira también al futuro y a la convivencia, a una convivencia con memoria y sin miedo".

Por ello, ha agradecido a la AVT que haya traído al Instituto Gogora esta exposición "con todos sus significados, intenciones y objetivos". "La normalización se construye con experiencias de colaboración y cooperación como la que hoy nos convoca en Gogora", ha concluido.

En el acto han estado presentes, además del Lehendakari y Araluce, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Ejecutivo, Jonan Fernández, la director de Gogora, Aintzane Ezenarro, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, entre otros.