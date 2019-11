ANDALUCÍA.-Málaga.- Fancine llega a la mitad de su 29 edición con la masterclass del director filipino Brillante Mendoza

El salón de actos del Rectorado fue el escenario de la Masterclass del popular realizador, que ganó la Palma de Oro en Cannes por la cinta 'Kinatay', donde además de presentar algunos de sus últimos trabajos, como el largometraje 'Alpha: The Right to Kill', que podrá visionarse el martes en Fancine, intercambió impresiones con el público malagueño sobre cómo hacer cine, en una charla muy participativa, moderada por el experto en cine asiático Enrique Garcelán.

La proyección del clásico del cine gore 'Braindead', de Peter Jackson, el director neozelandés al que Fancine ha dedicado un ciclo en el Contenedor Cultural dentro de la programación previa al festival; más pases de películas o el encuentro con el realizador turco Ali Aydin, director del thriller 'Chronology', también se desarrollaron ayer, coincidiendo con el ecuador del Festival de la UMA.

De igual modo, además de las diversas actividades en el cine Albéniz, la calle Alcazabilla también ha ofrecido eventos musicales, teatro, concursos, exposiciones e, incluso, talleres de comida Kawaii o de máscaras coreanas.

La jornada de este lunes continúa con la proyección de los dos últimos títulos a competición: la comedia dirigida por Quentin Dupieux 'Deerskin' y la última cinta del escandinavo Johannes Nyholm 'Koko-di koko-da'.

Asimismo, se pasará el documental de Rafael Robles Rafatal 'Navajeros, censores y nuevos realizadores' junto a títulos como 'Little Monsters', 'Bliss' o 'Human Lost'. Por último, en el Rectorado, doble entrega de premios: del concurso de cómic e ilustración del Proyecto Pedagógico de Fancine y del certamen de micorrelatos de terror.