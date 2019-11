Page, sobre Esteban: "Usó su inteligencia para hacer cosas malas, espero que ahora la use para hacer las cosas bien"

En el transcurso de un desayuno informativo, organizado por la 'La Tribuna' y preguntado por el regreso de Esteban, García-Page ha dicho no obstante que "no iba a caer en criminalizar", como sí hizo el PP con el Gobierno de José María Barreda, aunque a su juicio, la contratación de Esteban por parte del Grupo Parlamentario Popular evidencia "cómo se hicieron las cosas en el Gobierno de Cospedal".

"Me quedo con el Leandro Esteban que he conocido desde niño. Necesitaba trabajo y si se hubieran dado otras condiciones, hasta lo habría contratado yo. A veces usó la inteligencia para hacer cosas malas, espero que ahora la use para hacerlas bien y si además asesora a Núñez se lo voy a agradecer doblemente, porque la oposición necesita estabilidad".

Preguntado, tras realizar estas manifestaciones, sobre si subestima al líder del partido de la oposición en la región, el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que "ni lo más mínimo". "Yo hablo mejor de él que algunos en su partido", ha zanjado García-Page.