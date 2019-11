Asturias cuenta con más de 108.000 viviendas sin asegurar, según Rastreator

Estos datos se desprenden del análisis elaborado por Rastreator sobre el impacto del seguro de hogar en nuestro país. La protección ante posibles imprevistos es el principal motivo para contratar un seguro de hogar (54,5%) en Asturias. Sin embargo, el 45% reconoce que es una obligación impuesta por su hipoteca y el 12% que no quiere ser el único vecino que no disponga de este servicio.

El precio es el aspecto más valorado a la hora de contratar una póliza con una aseguradora (84%). De hecho, el 30% de los asturianos que no cuenta con seguro afirma que no puede permitirse dicho gasto y un 10% admite que prefiere asumir el riesgo y evitar así tener un gasto fijo.

Cada año se producen en España cerca de siete millones de siniestros en los hogares asegurados. Entre ellos, los más frecuentes son los daños por agua, con más de 2,3 millones de siniestros anuales (el 33% del total), uno cada 14 segundos. Le siguen en número las roturas de cristales, los servicios de asistencia en el hogar y los daños eléctricos.

En cuanto al importe del siniestro, los daños por agua supusieron el pasado año el 37% del total del coste de las compañías en relación al seguro de hogar, seguido de los robos (11%) y los daños por fenómenos atmosféricos (10%).

En España, la contratación de seguros de hogar varía según la edad del usuario. En este sentido, los usuarios entre 55 y 65 años son los que más seguros de este tipo contratan (85,5%), frente al 39% de los jóvenes entre 18 y 24 años.

Entre los que no disponen de seguro de hogar, el 27% de los usuarios entre 45 y 54 años asegura que prefiere asumir el riesgo y no tener ese gasto fijo al mes. Por su parte, el 48% de los jóvenes entre 25 y 34 años no cuentan con este tipo de pólizas porque viven de alquiler y consideran que es una obligación del casero.

Por comunidades autónomas, los asturianos son, en segunda posición por detrás de los vascos (79%) y por delante de los catalanes (75%), los que más preocupados están por su vivienda y cuentan con un seguro de hogar. Por el contrario, Canarias (57%), Baleares (63%) y Extremadura (67%) son las comunidades con menos porcentaje de viviendas aseguradas5.