Els valencians gastaran una mitjana de 95€ en el Black Friday i Cyber Monday, segons la Unió de Consumidors

Així ho assenyala una enquesta-sondeig realitzada per la Unió de Consumidors sobre aquestes promocions, que es consideren ja com l'inici "quasi oficial" de la campanya de compres nadalenques.

Per tant, durant tot eixe cap de setmana, molts començaren la compra dels regals i altres productes propis del Nadal, encara que també s'adquiriran molts altres de molt variada índole.

Els valencians aprofitaran les promocions d'aquestes campanyes per a adquirir sobretot productes de tecnologia (rellotges digitals, teclats, cascos, robot aspiradora entre d'altres) i roba.

Pel que fa al pressupost que van a destinar és molt variat des de consumidors que no tenen previst adquirir cap article fins a aquells que aprofiten les promocions per a comprar productes que necessiten, per la qual cosa la forqueta de despesa va des dels 0 als 380 euros, informa l'associació en un comunicat.

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana recorda als consumidors que és important comparar preus abans per a conéixer realment el percentatge d'estalvi, informar-se sobre les devolucions i no deixar-se portar per la compra compulsiva, ja que existeix estalvi per al consumidor quan realment trobem el producte que necessitem a un preu millor.

RECOMANACIONS

L'entitat ofereix una sèrie de recomanacions, entre les quals figura evitar la compra impulsiva, tant presencial com online, "per molt temptadores que puguen resultar les ofertes", fer una llista planificada de necessitats, tant personals com de regals a comprar; limitar el pressupost de despesa, fixant un límit i analitzar i prestar molta atenció tant a les ofertes com a la seua publicitat, doncs "els paranys i enganys poden estar molt presents", adverteix.

En aquesta línia, suggereix no deixar-se portar només pel percentatge de descompte dels productes, ja que és millor parar esment al preu anterior del producte i al descompte en el seu import; tindre sempre present que en les compres online el consumidor disposa de 14 dies per a desistir, penedir-se o retornar el producte comprat sense haver de donar explicació alguna; i saber diferenciar entre verdaderes ofertes de productes i paranys de les empreses per a desfer-se dels estocs d'articles dels seus magatzems.

A més, en les compres online advoca per optar per la targeta prepagament, targetes de crèdit limitat o Paypal, vigilant la seguretat de les pàgines web i evitant les transferències bancàries si no ens fiem del venedor. En aquest sentit, recorda que les garanties dels productes són les mateixes de sempre i així han d'exigir-se i que el consumidor ha de demanar en tot moment el respecte als seus drets i reclamar en cas necessari.

Finalment, el secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada, recorda "la importància de dur a terme un consum responsable i sostenible, i que davant qualsevol problema, poden acudir a les associacions de consumidors per a realitzar la corresponent reclamació".