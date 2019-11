Azcón reclama un cambio en el sistema de financiación de las administraciones locales

"El problema que de verdad tenemos las administraciones locales es la necesidad de que se reforme nuestro sistema de financiación", algo que ha asegurado que no se realiza desde hace 40 años. Ha insistido en que es uno de los retos de esta legislatura, junto a la reforma de la financiación autonómica.

Aunque para Azcón la prioridad es esa reforma del sistema de financiación de las administraciones locales, ha reconocido que la Ley de Racionalización ha afectado "de forma negativa" a "muchos municipios" que han hecho "bien" las cuentas. No obstante, ha apuntado que ese no es el caso de Zaragoza.

"Me vais a dejar que os hable desde un municipio en el que, por desgracia, no tenemos problemas para saber en qué invertimos los remanentes porque no tenemos remanentes, tenemos 660 millones de euros de deuda con un presupuesto de 750 millones de euros. Los problemas financieros que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza no los vamos a resolver con los remanentes y no los resuelve la Ley de Racionalización".

Por ello, ha incidido en que no dice que no haya que reformar esta ley, pero antes "hay que pactar un sistema de financiación" que ayude a los municipios a tener recursos para prestar servicios.

DESPOBLACIÓN

Jorge Azcón ha hecho referencia al lema de la Asamblea de la FAMPC, 'Ante la despoblación, compromiso', para considerar que es uno de los principales retos a los que se enfrentan las administraciones. Además, "es un reto que no afecta solamente a Aragón, es un reto que afecta a España y a muchos países en muchos lugares del mundo".

En este punto, ha explicado que, según datos de la Organización de Naciones Unidas, aproximadamente el 55 por ciento de la población del mundo vive en ciudades y está previsto que este porcentaje llegue al 75 por ciento en 2050.

"Cuando se habla del reto de la despoblación no hablamos de un reto ni sencillo ni fácil de revertir", por ello, ha afirmado que, además de "compromiso" son necesarios "recursos". Ha subrayado que, para luchar contra esta lacra, también son necesarias "políticas destinadas a la familia" que ayuden a paliar la baja natalidad.

Para hacer frente a esta situación, Azcón ha hecho un llamamiento a la unidad: "Seguro que habrá discrepancias entre los partidos políticos, pero vamos a tratar de ponernos de acuerdo en los grandes retos en los que tenemos, porque las cuestiones que nos separan a veces hay que tomarlas con perspectiva para darnos cuenta de que son bastante más pequeñas".

Por otra parte, ha aprovechado este foro para ponerse a disposición de los municipios. "Tenemos intención de actuar de verdad como capital, no solamente esta provincia, sino como capital de esta comunidad autónoma, y ayudar a todo aquel al que podamos colaborando, compartiendo las experiencias, fundamentalmente de las cosas que hayamos hecho bien a lo largo de toda la vida democrática del Ayuntamiento".