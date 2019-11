PP: "El acompasamiento de la política presupuestaria en manos de Adelante nos lleva a la enmienda a totalidad"

En rueda de prensa, Pérez ha mencionado "los 20 argumentos" que afirma que llevan al PP a presentar esa enmienda a la totalidad para que se retire el texto completo al considerar que "no responde a los grandes retos y necesidades de la ciudad de Sevilla". Por el contrario, afirma que refleja "un pacto perpetrado antes de las elecciones" entre PSOE y Adelante y que "el alcalde ha mantenido oculto".

"El acompasamiento de la política presupuestaria sevillana en manos de Adelante Sevilla, junto a la deriva nacional encabezada por Pedro Sánchez, que les da las llaves del gobierno de España a la izquierda radical de Podemos, nos lleva a presentar una enmienda a la totalidad de este presupuesto, que no solamente comete grandes errores en cuanto a lo que está contenido en ese presupuesto inspirado por Podemos sino que también tienes claras omisiones que lastran el futuro de la ciudad, que hace que Sevilla no se dirija a ese futuro de prosperidad, generación económica y creación de empleo", ha manifestado Pérez.

En un comunicado, Pérez ha destacado que "el propio AND del presupuesto de Espadas con Adelante hace que no pueda ser resuelto con operaciones de cirugía estética a través de enmiendas parciales". Ha hecho referencia las "cientos" de enmiendas que las formaciones han ido presentado a las distintas cuentas "para alcanzar la mayoría que Espadas nunca ha tenido para aprobar el presupuesto", pero que "han sido incumplidas, algo que los grupos municipales vienen denunciando desde el primer ejercicio".

"Aunque al alcalde del PSOE no le ha interesado, el Grupo Popular siempre ha estado dispuesto a dialogar sobre el presupuesto. De hecho, el presupuesto en vigor sigue siendo el de 2018, presupuesto aprobado gracias a la responsabilidad del PP", incide.

Entre los argumentos esgrimidos para el rechazo a las cuentas, apunta a que "no es un presupuesto que parta de un modelo de ciudad, supone el reflejo de una política de castigo al sector empresarial, renuncia a los planes de empleo de la Junta, restringe la propiedad privada al querer establecer un índice de precios de alquiler público y limitaciones al acceso al centro", así como que "parte de una estructura orgánica del gobierno municipal que no es operativa".

También, menciona "inejecución" del presupuesto o reducción de partidas a promoción empresarial, comercio, parques empresariales o mujer, así como "la subida del agua o del billete univiaje de Tussam". Por último, indica que "no recoge bajada fiscal, no hay consignación para el estudio y ejecución de la necesaria revisión del PGOU, no se prevé la climatización de los colegios y no hay apuesta por la seguridad de la ciudad", entre otros.