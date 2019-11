Navarra y La Rioja acuerdan actualizar e impulsar el protocolo de colaboración que firmaron hace una década

La cita ha estado presidida por las presidentas de Navarra, María Chivite, y de La Rioja, Concha Andreu. En la misma, han participado una quincena de altos cargos (consejeros y directores generales) por cada territorio. Las delegaciones se han reunido en mesas sectoriales de trabajo. Fruto del encuentro, se han avanzado proyectos concretos de colaboración en temas como gobierno abierto, desarrollo rural, innovación y desarrollo empresarial, hacienda y salud.

María Chivite ha explicado en una comparecencia ante los medios que el objetivo de este encuentro ha sido "estrechar una relación entre comunidades vecinas que comparten una historia, un presente, y estoy segura de que también un futuro prometedor en común". "La colaboración entre comunidades vecinas no solo es una convicción o un compromiso, sino que es una necesidad que encaja en la misma esencia constitucional", ha afirmado.

La jefa del Ejecutivo foral ha destacado que Navarra y La Rioja "nos acercamos desde la filosofía de nuestras políticas y nuestro modelo de Gobierno, con ejecutivas progresistas, de coalición, reflejo de la pluralidad de las sociedades para las que trabajamos".

En la misma línea, Concha Andreu ha destacado que Navarra y La Rioja "comparten mucha historia como para no estar trabajando conjuntamente y además no tenemos ningún miedo a compartir y que eso nos quite protagonismo de nada, porque cada comunidad tiene su verdadero protagonismo".

Según ha dicho, "lo que tenemos que hacer es seguir haciendo equipo, seguir trabajando conjuntamente, este es el comienzo de un nuevo impulso al protocolo, que será trabajando, y seguiremos trabajando por el bien de las dos comunidades".

Por parte de la Comunidad foral han estado presentes en la jornada de trabajo el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez; el vicepresidente segundo y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José Mari Aierdi; la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez; la consejera de Salud, Santos Induráin, y la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz.

Por su parte, la delegación riojana ha estado compuesta por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita; la consejera de Salud, Sara Alba, y el consejero de Hacienda, Celso González.

