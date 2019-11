Educació obri el procés de renovació a direccions de 451 centres docents públics

La renovació inclou tant els càrrecs nomenats mitjançant el procediment de selecció del 2016, que el pròxim 30 de juny del 2020 acaben el seu mandat de quatre anys, com a aquells que ho van ser en 2012 i aspiren al seu tercer i últim mandat de quatre anys, segons informa la Generalitat en un comunicat.

Aquests 451 directors i directores són de 165 centres educatius de la província d'Alacant, 80 de la de Castelló i 206 de la de València, que estan al capdavant d'escoles infantils, col·legis d'Educació Infantil i Primària, centres d'Educació Especial, col·legis rurals agrupats, instituts d'Educació Secundària, de Formació de Persones Adultes (FPA), conservatoris de Música i Dansa així com escoles superiors d'Art i Disseny.

Les directores i directors que desitgen renovar el seu mandat tenen 15 dies hàbils, que comencen a comptar aquest dissabte, per a presentar la seua sol·licitud. La Conselleria ha agilitzat el procediment d'avaluació per a la renovació del càrrec, per la qual cosa és innecessària la intervenció de la comissió d'avaluació de les direccions territorials d'Educació en cas que tant el consell escolar de centre com la Inspecció informen positivament.

Fins ara, la renovació de direccions era molt similar al procés de selecció, ja que calia presentar un nou projecte de direcció. Ara, amb l'objectiu de diferenciar tots dos procediments, la tramitació per a continuar en el càrrec es fa "més senzilla sense reduir-se les garanties de participació i supervisió", ha afegit la Generalitat.

EN CAS DE DISCREPÀNCIES

Açò és possible perquè segueix sent obligatòria l'avaluació del consell escolar de centre i de la Inspecció educativa. El canvi introduït en el procediment és que la comissió d'avaluació de les direccions territorials d'Educació només es pronunciarà ara si existeixen discrepàncies entre els dos informes obligatoris previs.

A més, en lloc de presentar un nou projecte, el director farà una autoavaluació davant el claustre i aportarà les propostes de millora i actualització per als pròxims quatre anys. El professorat, de manera individual i anònima, votarà i realitzarà una anàlisi tant de la gestió com de l'actualització del projecte.

Un resum de la votació i valoració del claustre s'elevarà al consell escolar de centre, que a més analitzarà la gestió de la direcció i l'actualització del projecte. L'avaluació del consell escolar serà positiva quan la majoria de vots emesos hagen sigut afirmatius. Sense l'aprovació del consell escolar no podrà ser renovat cap director o directora.

Si l'informe del consell escolar és positiu i també ho és el de la Inspecció, la comissió d'avaluació territorial de manera automàtica validarà la renovació del director o directora. En els casos en els quals l'informe de la Inspecció siga desfavorable i la valoració del consell escolar siga positiva, la comissió de la direcció territorial d'Educació estudiarà les al·legacions del candidat i serà l'encarregada d'aprovar o desestimar l'actualització del projecte de direcció.

La decisió es prendrà d'acord amb cinc criteris: adequació a la realitat del centre i al projecte educatiu de centre; viabilitat de les propostes tenint en compte els recursos del centre; concreció i claredat de les propostes de millora; rigor en els plantejaments i incorporació d'aspectes específics d'atenció a la diversitat i inclusió educativa de l'alumnat, així com el caràcter innovador de les propostes; i també la qualitat i coherència global tenint en compte els diferents agents i sectors que pertanyen a la comunitat educativa del centre.

La Conselleria obrirà un nou procediment de selecció de directors i directores en aquells centres en els quals el càrrec haja quedat vacant, bé perquè la persona que ho ocupava no ha demanat la renovació o bé perquè l'actualització del seu projecte no haja sigut aprovada.