Pablo Motos, en 'El hormiguero': "Me gusta más la fiesta que a un tonto... me pongo muy pedo"

El hormiguero concluyó una de sus semanas más musicales (tres de los cuatro invitados han sido cantantes) con la visita de Mónica Naranjo. La catalana visitó el programa de Antena 3 para presentar Renaissance, el álbum de grandes éxitos con el que celebra sus 25 años en la música y que estará disponible a partir del próximo 15 de noviembre.

.@monicanaranjo celebra 25 años de carrera con #Renaissance, un álbum que incluye todos sus grandes éxitos #MonicaNaranjoEHpic.twitter.com/190V0WSixa — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 14, 2019

Además, la artista inauguró este jueves en Madrid 'Reinaissance La Exposición', una muestra que recoge material fotográfico, vestuario y complementos que muestran la evolución de la cantante catalana durante sus 25 años de carrera.

Esta noche se celebra en Chueca “La Noche de Mónica”, una exposición en honor a @monicanaranjo#MonicaNaranjoEHpic.twitter.com/E6cKheanFv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 14, 2019

"Vienes del barrio de Chueca donde se ha celebrado en tu honor 'La noche de Mónica'", comentó Pablo Motos. La artista comentó que "agradezco muchísimo el detalle porque ha sido un reconocimiento precioso, pero es que a las nueve de la noche tengo mucho sueño".

Tras esa afirmación, Motos le dijo: "Mónica, por favor, que eres un icono del colectivo LGTB, tienes que ir en una carroza. ¿No me digas que esta noche no te vas a ir de fiesta?".

Pero la cantante le dijo que no, y se justificó: "Cuando entro en etapas de trabajo promocional me voy a la cama activa y me levanto igual, dormir se me hace difícil porque la responsabilidad pesa".

Motos siguió insistiendo que "me parece muy mal que en 'La noche de Mónica' no estés". Y continuó diciendo que "¿quieres que te cuente porqué hago deporte por la mañana? Para no salir por la noche porque me gusta más la fiesta que a un tonto...".

La confesión de Motos sorprendió a la cantante, que quiso saber si se desmadraba mucho, a lo él contestó que "yo me pongo muy pedo, pero muy bien, de buen rollo, pero sin ser baboso". Y añadió que "cuando pienso que es suficiente y tengo que parar, ya estoy bailando en una tarima. Normalmente es Trancas el que me frena".