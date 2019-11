Qué dice la ley en España sobre tener una relación con alguien de tu trabajo

Este mes conocíamos que el consejero delegado de McDonald's, Steve Easterbrook, fue despedido por violar las políticas de la compañía al mantener una relación sentimental con una empleada. Mantener una relación con alguien de la oficina es algo que puede ocurrir con frecuencia. De hecho, el Centro de Investigaciones Sociológicas recoge que un 67% de la población española se ha sentido atraído/a por otra persona de su empresa y que un 13% de la población en activo ha conocido a su pareja en esta. Este porcentaje asciende hasta el 31%, según reciente estudio elaborado por Infojobs.

La cuestión a ver despidos como el de Easterbrook puede hacer que algunos se pregunten qué les ocurriría a ellos en una situación similar. Desde ABC responde a esta pregunta y esta respuesta es bien sencilla: no existe artículo en el Estatuto de los Trabajadores que indique que una relación amorosa en el trabajo puede suponer un despido. Tampoco el despido será válido aunque la empresa haya hecho firmar una cláusula relativa a este hecho.

De hecho, el Estatuto de los Trabajadores recoge en su artículo 17 la prohibición de cualquier tipo de discriminación al trabajador si se basa en vínculos de parentesco, aunque permite a la empresa intervenir sin vulnerar la ley, de manera que se puedan cambiar puestos si una relación acaba perjudicando al día a día de la productividad. Solo en casos muy extremos, la empresa debería encontrar fórmulas legales para justificar el despido.

¿Cómo afecta tener una relación en el trabajo?

Luego está el hecho de saber si afecta o no al trabajador en su día a día. En el estudio de Infojobs se estima que muchas de estas relaciones pueden conllevar riesgos: si se llevan en secreto en una empresa no demasiado grande, si acaban sirviendo para no desconectar del trabajo e, incluso, si acaba suponiendo un impedimento para crecer dentro de la empresa.

Por el lado bueno, Iel mismo estudio remarca que este tipo de relaciones suelen repercutir en la motivación y en la productividad ya que se asocia esa complicidad a un mejor rendimiento.

Cómo surgen estas relaciones

Las parejas formadas por relación suelen surgir de encuentros fuera de la propia empresa. Casi tres de cada 10 suelen comenzar tomando algo después del trabajo, dos de cada 10 en un encuentro casual y un 8% en la cena de Navidad.