Espadas pide a Moreno ser "contundente" con Vox en el tema de MENA porque "no todo vale para mantener Junta"

20M EP

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, considera "relevante" que la Fiscal General del Estado estudie la "muy grave utilización política" de los menores extranjeros no acompañados (MENA), como en el acto de campaña de las elecciones generales protagonizado por dirigentes de Vox ante el centro que los acoge en la Macarena, por lo que pide a la Junta de Andalucía -con las competencias sobre menores-, presidida por el 'popular' Juanma Moreno, que sea "contundente" e inste a sus "socios políticos a "no usar este tema porque no todo vale en política, aunque sea para mantener el gobierno andaluz".