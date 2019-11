El Parlamento foral pide al Gobierno que convoque el Consejo del Diálogo Social y negocie un plan de empleo

Por medio de esta moción, presentada por el PSN, el Parlamento de Navarra también pide al Ejecutivo que apruebe, "en el plazo máximo de un año y en el seno del Consejo Navarro del Diálogo Social, el futuro plan de empleo de Navarra". La iniciativa socialista ha recibido el apoyo de Navarra Suma e Izquierda-Ezkerra, mientras que Geroa Bai se ha abstenido, y EH Bildu y Podemos han votado en contra.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "tenemos casi 30.000 personas en paro y el 94% de los contratos firmados en el último año son temporales". "Está claro que necesitamos mejorar estos datos. El plan de empleo no va a ser la solución a todos los problemas, pero sí hará que mejoren los datos. El tiempo de bloqueo para firmar un plan de empleo se ha terminado", ha señalado, para pedir "no achantarse ante las presiones de quienes no están dispuestos a negociar las políticas que reclaman los demás". "Nos gustaría que estuvieran todos los agentes económicos y sociales en su conjunto, pero el que no quiera estar que sepa que el tren no va a descarrilar", ha indicado.

La parlamentaria de Navarra Suma Maribel García Malo ha explicado que tuvo "cierta satisfacción" cuando conoció que el PSN presentaba esta iniciativa, porque "por fin se movía ficha en materia de empleo", pero también ha mostrado "intranquilidad" porque la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, es también presidenta del Consejo de Diálogo Social y es la competente para convocarlo. "¿Por qué no lo han convocado? ¿Por qué hacen esta farsa? El Gobierno habla con acciones, no proponiéndose cosas a sí mismo", ha afirmado, para dar su apoyo a la moción al estar de acuerdo "con el fondo" de la propuesta.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, que ha explicado la abstención de su grupo, ha afirmado, compartiendo lo dicho por García Malo, que "bastaba con que la presidenta convocara el Consejo de Diálogo Social", pero ha señalado a Navarra Suma y PSN que no puede "compartir esta nostalgia en torno a un órgano que se creó a tres meses de que terminara la legislatura -de 2011/2015-, no hablen de la nostalgia de lo que nunca fue operativamente". "Todos los aquí presentes estamos en la misma disposición, pero no nos digan que el camino es solo uno, que el modelo es solo uno y que la posibilidad es solo una", ha afirmado, para defender la gestión del Gobierno anterior, alcanzando por ejemplo acuerdos en políticas activas de empleo.

En contra de la moción, el parlamentario de EH Bildu Txomin González ha afirmado que "llama la atención cómo el Gobierno de Navarra y sus socios hablan de la pluralidad de Navarra, y luego vemos cómo se intentan recuperar modelos como el del Consejo de Dialogo Social, diseñado de forma tremendamente excluyente en la última legislatura de UPN". "No tiene nada que ver contar con un plan de empleo para tener buenos o malos datos de empleo en Navarra. Los malos datos viene sobre todo generados por la reforma laboral de 2012", ha indicado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que su grupo "no tiene nada en contra de UGT, de CCCO, ni de la CEN, lo que creemos es que el Consejo de Diálogo Social resulta excluyente y creemos que un plan de empleo para todos debe contemplar todas las visiones". "Tienen que estar la universidad, las asociaciones en defensa de los derechos de la mujer, o las asociaciones en defensa del medio ambiente", ha planteado.

Por parte de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón ha defendido que "se impulse de manera decidida y definitiva el Consejo de Diálogo Social y se aborde el tan necesitado plan de empleo". "Apoyamos que se realice sin exclusiones y sin vetos. Si alguien no quiere participar, eso no puede ser un veto para que el plan de empleo no se pueda negociar. Hoy el Diálogo Social es una mesa sin exclusiones y apoyamos que empiece ya a funcionar decididamente", ha afirmado, para señalar que si ELA y LAB "no quieren participar, no se les puede obligar".