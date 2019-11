Quién es Junior Ferbelles, el novio de David Lafuente, exmiembro de Auryn

Hace menos de una semana, el cantante y exmiembro de Auryn David Lafuente salía del armario públicamente y presentaba a su pareja, Junior Ferbelles, lo cual fue muy aplaudido en redes sociales. Pero, ¿quién es Ferbelles?

Lo cierto es que llevan juntos desde que hace varios años conquistase el corazón del exintegrante de la boy band, pero no ha sido hasta ahora, que no se ha cortado de hablar sobre su orientación sexual y se ha abierto a mandarle un hermoso mensaje de amor a su novio, cuando más suena su nombre.

Ferbelles nació en la provincia de Teruel hace 25 años y, como su pareja, también se dedica a la música. De hecho, sus grandes hits como Valiente o Monstruo suenan en la gira que la pareja está realizando por todo el mapa español. Y con una gran acogida por parte de los fans.

Son temas que, como él mismo confesó a la revista Shangay el pasado enero, provienen del miedo: "Son mensajes de superación, pero vienen al final de momentos jodidos. Yo siempre he sido un niño con muchos miedos. La vida me ha tratado muy bien, mi familia me ha querido siempre, he tenido amigos… Pero he sido muy introvertido, de esos niños que se encierran en su habitación para estar en su mundo. Y ahí afloraban los miedos a salir a la realidad".

"Yo empecé tocando en mi habitación canciones de otros. Un día compuse una propia, se la enseñé a mi madre y le gustó mucho. Y a partir de ahí empecé a componer más y enseñárselo a mis amigos", le contó entonces a la publicación, especializada en temática homosexual.

"Hice algún concierto por bares de mi zona, luego vine a Madrid a estudiar y saqué Valiente, mi primer single", continuó entonces Ferbelles, que también habló, aún cuando no era sabido su relación con Lafuente, sobre cómo se conocieron.

"Pues nos conocimos y desde el primer momento hubo mucho feeling. Él tenía una forma de entender la música diferente a la mía, entonces juntamos ambas, hicimos nuestro propio mundo y decidimos hacer varios conciertos", resumió el artista.

Considera que Lafuente posee "ese rollo latino más showman" mientras que, sobre el escenario, él se ve "más cantautor". "Al final salió algo muy bonito que nos hizo conectar mucho con el público. Ahí empezó un camino que ojalá no acabe", declaró proféticamente.

Ahora que Lafuente ha hecho público que han pasado de una relación laboral a algo más romántico, queda esperar que todos los mensajes que se dediquen sean tan hermosos como el que le dedicó el exmiembro de Auryn: "Mirando al mismo universo se nos olvida el mundo. El amor no se debe callar".