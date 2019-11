David Lafuente (Auryn) sale del armario y presenta a su pareja, Junior Ferbelles

David Lafuente dejó la boyband Auryn hace ya 3 años, cuando el grupo se disolvió y todos sus miembros tomaron caminos separados. Desde entonces, el cantante ha estado trabajando en su carrera en solitario, con giras, singles y videoclips.

El joven granadino es muy activo en redes sociales y acumula más de 160.000 seguidores en Instagram. Por ello, este domingo eligió ese canal para sincerarse con sus fans y salió del armario con una foto en la que presentaba a su novio, Junior Ferbelles, compositor, escritor y también cantante.

"Eres la luz de esa luna, la sal del mar que estamos pisando en la foto y el azul del cielo. Gracias por enseñarme que la vida tiene sentido cuando no lo parece, gracias por aparecer aquel día cuando estaba hecho una mierda y sin ganas de seguir", escribió Lafuente junto a la imagen en la que se los ve frente al mar.

"Y si ahora me deja de seguir gente por esto, adelante. El amor no se debe callar, el amor es para vivirlo y ser libres con él", declaró David Lafuente, demostrando el cariño que le tiene a Junior Ferbelles y que no le importa mostrarlo digan lo que digan.

No es la primera vez que la pareja aparece junta en Instagram, pues ambos han subido alguna foto juntos en alguna ocasión. Sin embargo, esta es la primera vez que declaran abiertamente su amor.