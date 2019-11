Hailey Bieber manda su apoyo a su tía, Hilaria Baldwin, tras su segundo aborto involuntario en menos de un año

Ha sido un palo durísimo. Y lo peor es que ha sido por segunda vez en un mismo año. Hilaria Bladwin ha sufrido un aborto involuntario y lo ha hecho público en su Instagram, dejando a todos boquiabiertos y apenados. Incluida su propia familia.

Lo de dejar a sus seguidores ojipláticos no solo fue por el emocionante texto en el que dio a conocer la infausta y triste noticia, donde decía frases tan duras como "hoy hemos sabido que nuestro bebé ha fallecido a los cuatro meses" o "también queremos que sepáis que, a pesar de que no estamos bien en estos momentos, lo estaremos, y tenemos mucha suerte de tener a nuestros cuatro hijos saludables y nunca perderemos eso de vista", sino por el vídeo.

En él, no apto para quien esté pasando una etapa sensible, la mallorquina de 35 años habla, destrozada y entre lágrimas, con su hija mayor, Carmen, de seis años, de que no va a venir la hermanita que estaban esperando para ella pero que lo intentarían en otro momento.

Cuando se sabe, leyendo la leyenda, valga la redundancia, que ese era el vídeo que habían grabado madre e hija para enviárselo a Alec Baldwin, quien iba a ser el padre de la criatura, ya poco queda que decir.

Excepto, claro, si eres la sobrina del actor y de la instructora de yoga, dado que tu padre es Stephen Baldwin, hermano del intérprete. Estamos hablando de Hailey Bieber, la modelo e influencer recién casada con Justin Bieber.

Ella no ha dudado en enviarle y mostrarle su apoyo mediante un comentario en el post en el que decía "I'm so sorry. Love you guys". Es decir, "Lo siento tanto. Os quiero", añadiendo un emoticono de corazón.

Y es que Hailey Bieber sabe lo mal que tienen que estar pasándolo pues Hilaria, también conductora del podcast Mom Brain, sufrió en abril pasado un primer aborto no deseado este mismo año y sostuvo su necesidad de contarlo a sus seguidores para romper estigmas.

No por nada, tras la tremenda repercusión que tuvo este pasado lunes su publicación llorando, ha realizado una segunda en la que cuenta cómo se ha sentido de arropada.

"Ojos hinchados por el llanto, aturdidos por la anestesia, calambres por la cirugía... pero lo logré y quiero que sepan que estoy físicamente bien", ha dicho acerca de lo que han supuesto para ella esas horas tras el shock.

"Estoy agradecida a mi familia, amigos, médicos y enfermeras, y a todos los que me habéis cogido de la mano en este difícil momento. No tenéis ni idea de cuánto significa esto para mí", ha escrito emocionada antes de terminar con una idea bien clara: "Un pie delante del otro... y ahora comienzo el viaje de curación".

Ella y Alec Baldwin son padres de cuatro hijos, siendo Carmen la mayor y siguiéndole Rafael, de 4 años, Leonardo, de 3, y el más peque de la casa, Romeo, de apenas 17 meses.