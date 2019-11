Hilaria Baldwin cuenta en un emotivo vídeo, destrozada y entre lágrimas, el aborto que ha sufrido

Son momentos muy duros pero, aún así, Hilaria Thomas, esposa del actor Alec Baldwin, ha sacado fuerzas para compartir un emotivo vídeo (junto a un no menos emotivo texto) sobre cómo se sienten en la familia tras conocer la infausta noticia.

La mallorquina ha desvelado que ha perdido al feto de cuatro meses del que estaba embarazada y que ha supuesto su segundo aborto secundario en menos de un año. Ella, de 35 años, y el actor, de 61, tienen cuatro hijos: Carmen, Rafael, Leonardo y Romeo, de seis, cuatro, tres y un año, respectivamente.

En el vídeo aparece la instructora de yoga acompañada de su primogénita, que consuela a su madre, que no cesa de llorar. "Estamos muy tristes de tener que compartir que hoy hemos sabido que nuestro bebé ha fallecido a los cuatro meses", ha comenzado escribiendo Hilaria.

"También queremos que sepáis que, a pesar de que no estamos bien en estos momentos, lo estaremos. Tenemos mucha suerte de tener a nuestros cuatro hijos saludables y nunca perderemos eso de vista", ha continuado la mallorquina, que hace poco publicaba cómo le contó a sus hijos el género del bebé que esperaba.

Hilaria explica que este nuevo vídeo es el que había grabado junto a su hija para enviárselo a su marido, pero que cree que es "también una buena forma de compartirlo con vosotros". "Le dije a Carmen que este bebé no iba a llegar al fin y al cabo, pero que intentaremos darle una hermanita en otro momento", ha confesado.

La española se siente "devastada" en estos momentos, por lo que pedía respeto a todos. "No esperaba que pasara esto cuando fui a mi exploración de hoy. No sé qué más decir. Todavía estoy en shock y no tengo nada de esto demasiado claro. Por favor, nada de paparazzis, eso es todo lo que pido", ha dicho.

No lo dice por decir. Hace menos de un año, el pasado abril, desveló que creía haber sufrido un aborto involuntario. "Siempre he prometido que si alguna vez volvía a quedarme embarazada compartiría todas las noticias con vosotros, aunque eso significara tener que hablar en público de una pérdida", aseguró entonces.

"No siento ninguna culpa ni ninguna vergüenza por tener que pasar por esta experiencia", recalcó, "y de hecho, quiero ser parte del esfuerzo para normalizar el aborto involuntario y eliminar el estigma. Espero que entendáis por qué publico esto", añadió Hilaria, quien ya ha recibido las condolencias de, entre otras personas, Hailey Bieber, sobrina de Alec Baldwin, o el actor Mario López.