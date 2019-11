Institucions Penitenciàries xifra en un 13% el dèficit de funcionaris de vigilància a Picassent

Les xifres les han facilitades després que Acaip haja assegurat que entre gener i juny del 2019 s'han comptabilitzat 690 incidents greus o molt greus en la presó, dels quals deu són agressions o intents d'agressió a treballadors. Segons el sindicat, el centre alberga en l'actualitat a 41 interns que qualifica de primer grau quan el màxim assignat és de 30 i xifra en un 25%

No obstant açò, segons IIPP, en l'actualitat l'establiment penitenciari té 44 places per a presos considerats com a "conflictius" dels quals estan ocupades 25 per homes i deu per dones, la qual cosa suposa que es disposa encara de nou places més lliures.

Així mateix, expliquen des d'aquest departament que hi ha 148 expedients oberts per faltes molt greus -que inclouen qualsevol comportament que altere l'ordre en el centre, des de motins a amenaces o coaccions a persones, resistències actives al compliment d'ordres o inutilització de dependències o altres efectes- i s'han imposat 60 sancions per amenaces o agressions, amb dades fins a novembre.

Pel que fa a la plantilla, davant de la denúncia d'Acaip que s'ha perdut el 25 per cent en quatre anys, IIPP assenyala que en funcions de vigilància el dèficit és del 13% però, tenint en compte el conjunt de la Relació de Llocs de treball i de funcionaris, es considera que la plantilla del centre està coberta al 93%, per la qual cosa faltaria un 7% per a aconseguir la totalitat.