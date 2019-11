Óscar Puente se pregunta "en nombre de quién habla" Igea y no cree que su propuesta "vaya a ningún sitio"

En declaraciones recogidas por Europa Press tras la presentación del Presupuesto del Ayuntamiento de Valladolid para el ejercicio 2020, Óscar Puente también ha valorado el principio de acuerdo entre su partido y Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición y, aunque ha reconocido que su deseo habría sido que los socialistas gobernaran en solitario, la realidad es que lo mejor ahora es un Ejecutivo progresista.

Al ser preguntado por las declaraciones del vicepresidente de la Junta y representante de Ciudadanos en las que apuntaba una posible ruptura del acuerdo con el PP en Castilla y León a cambio que el Gobierno de España no esté formado por el PSOE y UP, Puente también se ha puesto en el lugar del presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco. "Me imagino a Mañueco, con un socio así...", ha apuntado Puente.

El dirigente socialista ha considerado "un error" ofrecer ahora un pacto al PSOE en Castilla y León "a cambio de que el Gobierno de España no sea progresista" y ha considerado que "no va a ningún sitio" y no tiene "recorrido".

No obstante, ha señalado que ahora mismo "hay un vacío dentro de Ciudadanos", por lo que desconoce "en nombre de quién habla" Igea, "si de la Dirección nacional o de la Dirección autonómica", por lo que ha apostillado que esa valoración se la deja a los responsables políticos regionales de la formación 'naranja'.

También ha ironizado Óscar Puente con que Igea incluyó en ese planteamiento a la Comunidad de Andalucía, donde gobierna con el PP, por lo que ha apuntado que "no solo es el vicepresidente del Gobierno de Castilla y León, sino que también parece que tiene competencias en el gobierno andaluz y puede disponer de él".

En definitiva, el alcalde vallisoletano ha incidido en que Ciudadanos "se ha equivocado tanto que tiene muy difícil salir de ésta".

LA INFLUENCIA DE LOS INDEPENDENTISTAS

A ello ha añadido que esta formación y, en concreto su ya expresidente, Albert Rivera, "perdió la oportunidad" de haber "sustraído a los independentistas la posibilidad de influir en el Gobierno de España" con un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos que habría sumado 180 diputados.

Por ello, tras apostillar que hay quien "pretende hacer una especie de homenaje" a Rivera, Puente ha recomendado a la formación 'naranja' y al Partido Popular que si quieren evitar que los independentistas influyan en el Gobierno tienen la oportunidad de "poner al país por delante de sus intereses partidarios" y permitir el Gobierno progresista, que es "la única posibilidad".

"Si no, ¿cuál es la alternativa?, irnos a unas terceras elecciones. Yo creo que esa hipótesis ya no se la podemos plantear a los ciudadanos del país", ha aseverado Puente.

Así, a preguntas de los medios de comunicación, ha valorado el principio de acuerdo anunciado ayer por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y ha destacado que "lo factible" es cerrar una alianza de gobierno "progresista" que priorice los problemas "que para algunos no son importantes", como "atajar la desigualdad, la precariedad salarial o la pobreza".

"Hace falta cuanto antes un Gobierno que tome decisiones, lo necesitan los ciudadanos de a pie y los ayuntamientos. Ya está bien de esperar", ha insistido.

En ese sentido, el político del PSOE considera que el Gobierno en coalición de PSOE y Unidas Podemos "va en la línea" de lo que cree prioritario y asume esta opción pese a que reconoce que su deseo y lo que le gustaría que hubiera en su país sería un gobierno socialista en solitario.

Asimismo, ha aseverado que su visión sobre el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a quien ha criticado en varias ocasiones, no va a cambiar, si bien ha apuntado la opción de que el tiempo haga cambiar su opinión respecto a "la forma de conducirse en política" del candidato de UP a la Presidencia del Gobierno. Eso sí, ha apostillado que "en la vida, la realidad normalmente no es la que deseamos".

En todo caso, ha matizado que hay que ver si en torno a ese acuerdo se puede concitar el apoyo necesario para lograr la mayoría absoluta o más síes que noes en la investidura de Pedro Sánchez.

Por otra parte, ha considerado que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ya descartó en unas declaraciones la posibilidad de una "gran coalición" con el PSOE. "Entre el PSOE y el PP puede haber coincidencias en cuanto a cuestiones de Estado pero hay unas diferencias abismales en el modelo económico", ha recordado.