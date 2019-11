Diputación organiza actividades de concienciación contra la violencia de género en una treintena de municipios

20M EP

La Diputación de Málaga organiza diversas actividades, que se llevarán a cabo en una treintena de municipios de la provincia, para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre. Talleres para jóvenes, charlas informativas, representaciones teatrales y un certamen de microrrelatos centran los actos, junto al refuerzo de campañas como 'No es no. Solo sí es sí' y 'No violencia machista'.