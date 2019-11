Ribó dice que la declaración de la extrabajadora de la EMT era "previsible" y ve "cosas muy llamativas"

La extrabajadora defendió este martes en el Juzgado de Instrucción número 18, donde ha declarado como investigada por los hechos, que ella es una "estafada más" y aseguró no poder recordar con qué motivo el presunto estafador -un supuesto abogado de una consultora que se le había identificado como Javier Parada- le había pedido documentos con las firmas mancomunadas de la empresa.

"Yo no hago declaraciones respecto a temas de contenido judicial", ha dicho, aunque ha apuntado que su declaración "en principio era muy previsible" y, por tanto, "es una declaración totalmente esperable". "Es lo único que puedo decir, que me esperaba prácticamente todo lo que dijo", ha agregado.

Preguntado por si se va a esperar a que acabe la comisión de trabajo que investiga el fraude para cesar al secretario del consejo de administración de la EMT, ha explicado que se tomó una decisión en pleno por el que el Govern del Rialto se compromete a asumir las decisiones que tome esa comisión.

"No sé cuáles serán, no estoy en esa comisión, si esa comisión lo decidiera, lo respetaríamos. No puedo decir ni que sí, ni que no, ni todo lo contrario", ha incidido.

Así, ha dicho que aunque esta cuestión "no tiene nada que ver con el fraude" se respetarán y cumplirán las decisiones emanadas de esa comisión, como también se hará en las cuestiones de auditoría y control por parte del consistorio, respecto a lo que él ya está hablando con los servicios correspondientes "para ir poniéndolas en marcha".