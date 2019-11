JxCat votará en contra de la tramitación del Proyecto de Presupuestos de Colau para el 2020 y los califica de ficticios

Con el lema «Creemos en Barcelona», la presidenta del Grupo municipal de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, ha asegurado que el partido votará en contra de tramitación del Proyecto de Presupuestos municipal para el 2020. Además ha lamentado no haber tenido ocasión para debatir el contenido de los presupuestos.

La presidenta del grupo municipal ha apelado al grupo socialista y a Unidas Podemos ha retirar la comisión organizada para esta misma tarde, ya que asegura que han recibido la documentación completa con menos de 48 horas de antelación. “Esperamos que retiren la comisión, para poder hacer un análisis intenso de los presupuestos. Y que muestren con claridad la intención de trabajar conjuntamente”.

Artadi ha recordado que en el anterior mandato no se consiguió aprobar los presupuestos, y ha instado a los grupos municipales a "debatir y negociar" el contenido de los presupuestos para el 2020. Según la presidenta hasta ahora "no se ha visto un gobierno exigente, sin miedo a las criticas". Y apunta a que se debe dejar de lado a "un gobierno supeditado".

JxCat asegura que ERC coincide con ellos en que "hace falta más tiempo para analizar el contenido". Artadi asegura que el partido republicano no votará que si, pero desconoce que estrategia seguirá, si el voto en contra o la abstención. "Si ERC no vota en contra, JxCat sera la gran oposición de este gobierno municipal".

En cuanto al contenido de los presupuestos, JxCat asegura que "hay más ficción que realidad" o "más voluntad que concreción" en relación a los ingresos que dispondrá el gobierno municipal. En primer lugar, Artadi expone que los presupuestos constatan una subida de tasas de impuestos para cubrir "una mala gestión de los comunes en el pasado".

En los presupuestos se incluyen 20 millones de euros de la tasa turística, que no esta aprobada, ya que la modificación debe pasar por el Parlament de Catalunya. Además también se incluyen 18 millones de euros de una nueva tasa de ordenanza domiciliaria de residuos que tampoco esta en las ordenanzas. Es por eso que el partido asegura que "se están pintando números inexistentes". "No se pueden poner cifras que no existen. Es una mala política", ha apuntado Artadi.