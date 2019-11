El Parlamento de Cantabria rechaza la propuesta de Vox para ilegalizar partidos separatistas

En Cantabria, todos los grupos han estado de acuerdo en que la propuesta de Vox es un "atropello al Estado de Derecho" porque pide que sea una mayoría legislativa la que decida sobre la ilegalización de los partidos separatistas y se "salta" a los jueces que en un Estado democrático son los únicos que pueden ilegalizar formaciones políticas.

El portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, ya se esperaba el resultado nada más subir al estrado para defender la proposición no de ley ya que, al inicio de su intervención, ha pedido a los diputados que le escuchasen "aunque sé que ya tienen el voto decidido".

Palacio ha asegurado que su partido tiene "absoluto respeto" por la Constitución y por los derechos y libertades que en ella se recogen aún "sabiendo que permiten que pueda haber partidos contrarios a la misma" y, por ello, sí ha manifestado que a su partido le gustaría una carta magna "más proteccionista".

El portavoz de Vox ha comparado lo que está sucediendo con los CDR en Cataluña con el inicio de la actividad de ETA, es un nuevo "germen de otro tipo de terrorismo" ante el que su partido considera que hay que "aplicar las normas para defendernos".

"No planteamos ilegalización de partidos con opiniones contrarias a la Constitución sino a aquellos que apoyan este terrorismo", ha señalado Palacio que, a pesar de ser abogado de profesión, ha insistido en que sea el poder legislativo quien dé los primeros pasos para ello aún sabiendo que debe ser "el poder judicial".

Precisamente, el PP había planteado una enmienda de modificación de la iniciativa, precisamente para que, en lugar de reclamar al Gobierno de España esa ilegalización de partidos, pedir que se iniciase el cauce judicial para esa ilegalización. Pero el portavoz de Vox la ha rechazado alegando que "el PP trata de delegar la ilegalización en el poder judicial y eso llevaría dos o tres años".

LA PROPUESTA ES UN "ATROPELLO"

Así, al contrario de lo sucedido en la Asamblea de Madrid -allí PP y Cs apoyaron la iniciativa de Vox porque les sostiene en el Gobierno de la Comunidad-, los 'populares' cántabros creen que la propuesta es "un atropello al Estado de Derecho", que se "salta a los jueces".

"En España no son los gobiernos ni las mayorías parlamentarias quienes ilegalizan partidos, son los jueces, por ello no podemos apoyar una iniciativa que quiere que sea una mayoría parlamentaria quien diga quién puede presentarse o no a las elecciones", ha manifestado el portavoz del PP, Iñigo Fernández.

El 'popular' ha espetado a los diputados de Vox, que han sido los únicos que han votado a favor, que en este país democrático "no se persiguen ideas, se persiguen delitos" y ha considerado que, si se confirma que los CDR ejercen terrorismo y que hay partido vinculados a ellos, serán los jueces quienes procedan a la ilegalización de esas formaciones en aplicación de la ley.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Cs, Félix Álvarez, que ha tachado de "tramposa" la iniciativa de Vox. "Los proyectos políticos no se persiguen, se persiguen hechos delictivos, y la cárcel no es una solución sino una consecuencia. Si hay que partidos apoyan a grupos terroristas, tendrán que decirlo los jueces", ha dicho.

Mientras que la portavoz del PSOE, Noelia Cobo, tras criticar que la "exposición" de Palacio "no tiene nada que ver" con la proposición no de ley planteada por Vox, ha denunciado que "no se puede prohibir a quien piensa y defiende sus ideas, que es la mayor libertad que nos da la democracia".

"Quieren libertad solo para ustedes", ha espetado a los representantes de Vox, a los que ha recordado que la libertad de expresión es la que permite a ese partido "negar la violencia de género o atacar a los inmigrantes". "No se con qué talante moral se creen ustedes una amenaza menor que los independentistas", les ha dicho.

Por su parte, desde el PRC, el portavoz Pedro Hernando ha considerado que la propuesta de Vox es una "afrenta clara" a la Constitución, porque "propone incumplir la ley", y ha lamentado que un "jurista de prestigio" como Cristóbal Palacio pueda plantear algo así. "Seguro que se la habrán mandado así de Madrid", le ha dicho.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE VOX

La propuesta de Vox, que el partido está planteando en todas las cámaras regionales donde tiene representación y que de momento solo se ha aprobado en Madrid, pedía al Parlamento y al Gobierno de Cantabria instar al Gobierno de España a la ilegalización inmediata de aquellos partidos separatistas que atenten contra la unidad de la Nación, con los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las reformas legales que habiliten a ello.

También solicitaba, en su propuesta de resolución, instar a la Unión Europea a que inscriba a los denominados como CDR (Comité para la Defensa de la República), en la lista de organizaciones criminales y terroristas, remitiendo a tal fin expediente con los datos relativos a la investigación judicial por la Audiencia Nacional.

Asimismo, reclamaba proceder de inmediato a suspender cualquier pago y, en su caso, a revocar y ordenar el reintegro de todo tipo desubvenciones o ayudas públicas que pudieran estar percibiendo de cualquier organismo público autonómico, los denominadosCDR o cualquier otra asociación u organización que tenga relación directa o indirecta con la misma.