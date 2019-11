Adelante Jaén exige diligencia para regularizar cotizaciones por desempleo de personas contratadas por el Imefe

Esta contingencia, "ausente en sus nóminas del presente año", debería estar recogida según lo dispuesto en la normativa vigente desde el 1 de enero y, sin ella, los trabajadores afectados "no podrán acceder a algunas ayudas, no contarán con estas cotizaciones para percibir el desempleo y no podrán añadirlas al cómputo para sus futuras pensiones", según ha indicado la portavoz del grupo municipal, Lucía Real.

"Estos contratos finalizan el día 11 de diciembre y consideramos que desde el Ayuntamiento se debería instar a la Inspección Provincial de Trabajo, organismo del que depende la resolución de esta cuestión, a que emita el informe que clarifique esta situación", ha afirmado la concejala, para la que "desde el 5 de junio ha habido tiempo más que de sobra" para que se realicen las actuaciones que desde la Inspección se consideren oportunas.

Real ha explicado que alertó de esta irregularidad en la reunión mantenida el pasado 7 de noviembre del Consejo Rector del Imefe en el punto de ruegos y preguntas y comprobó "la sorpresa de los responsables municipales que no tenían conocimiento de la situación" a la que se enfrentan los afectados.

"Exigimos al Ayuntamiento que actúe de manera directa para proceder a la regularización de las cotizaciones por la contingencia de desempleo que a día de hoy no aparecen en las nóminas porque se está cometiendo una infracción que va a repercutir muy gravemente en la economía de estos trabajadores", ha subrayado.

La portavoz de Adelante Jaén ha lamentado que las personas contratadas por el Imefe son "víctimas de la incapacidad de dos gobiernos municipales". Y es que "las irregularidades en las nóminas corresponden a los contratos formalizados con el anterior del PP y se mantienen con el actual de PSOE y Cs, que "también desconocía que la Inspección Provincial de Trabajo giró visita al Imefe el pasado mes de junio".

"Es posible que la anterior dirección del Imefe, la gerencia y la concejalía responsable se desentendieran de este asunto cuando perdieron el gobierno de la ciudad y se marcharon sin informar. Pero ahora los actuales dirigentes ya han sido alertados sobre la irregularidad en las cotizaciones cometida con estas contrataciones y esperamos que el asunto se resuelva con celeridad", ha manifestado.