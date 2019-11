Un bus a Sanghé: la odisea solidaria de Nadia de Santiago

Por lo común, cuando se trabaja escribiendo sobre televisión y entretenimiento, los temas a tratar son interesantes, curiosos, muy pegados a la cultura. Pero también suelen ir forrados con la pátina del relumbrón, del glamour o, en ocasiones, de lo intrascendente. Así que, permitan la licencia, es agradable encarar un artículo sobre una actriz que se vuelca (y no es un caso aislado, siendo justos) con una causa solidaria.

Nadia de Santiago es una actriz madrileña de 29 años más que conocida por sus papeles en Las chicas del cable (Netflix), Ana y los siete y Hospital central (Telecinco), Los hombres de Paco, Amar es para siempre (Antena 3) y La señora o Amar en tiempos revueltos (TVE).

Y también es una joven que en algunas épocas de su vida e incluso en su "día a día" necesita "mucha ayuda" y "como yo la necesito me gusta también intentar darla". Era un buen comienzo para lo que vino después. "Un bus para Sanghé es un proyecto personal que tengo con la guionista y realizadora de documentales Andrea Gómez y es básicamente conseguir dinero a través de un crowdfunding (microdonaciones) para comprar un autobús y bajar después desde Madrid a Senegal", explica la propia Nadia.

"El dinero es sólo para el autobús y después haríamos un documental con el viaje para llevar el bus hasta Senegal, pero eso va aparte. El principal objetivo es conseguir el dinero para el autobús, gracias a donaciones de la gente o de marcas que se quieran sumar". Las donaciones, de cualquier cantidad, pueden hacerse en la del proyecto.

No es un proyecto fácil. "No vale cualquier autobús, porque en Senegal hay unas normas para importar vehículos, no puede tener más de cinco años, por ejemplo. Y además sólo puede ser un autobús de unas marcas concretas, porque si se estropea los recambios tienen que ser fáciles de conseguir… es más complicado de lo que parece".

No lo hemos contado: Sanghé es un poblado en una zona rural a 80 km de Dakar, en Senegal. "Es el principal poblado de su zona y comunica con 16 poblados más que no tienen medios de transporte para comunicar con Sanghé, que es donde está un pequeño dispensario y un colegio", explica Nadia de Santiago. Por eso, el bus es fundamental, porque "actualmente los niños no pueden ir andando y tampoco hay forma de transportar a los enfermos".

Los y las escolares que pueden caminan cada día entre 3 y 8 km para ir de su casa a la escuela, en pésimas condiciones, con temperaturas extremas y sorteando peligros en la carretera. Los enfermos no tienen forma de acudir al dispensario. En total, el área de influencia de Sanghé incluye a 16.000 personas.

Con este bus Nadia y Andrea quieren que a diario se pueda transportar a más de 80 niños y niñas al colegio en Sanghé, llevar al personal sanitario a atender las urgencias a domicilioy transportar a los enfermos al dispensario y a la maternidad de Sanghé.

El bus lo gestionará Hortensia, una misionera de las Hermanas de la Inmaculada Concepción que lleva 50 años en la zona, donde ha conseguido crear pozos de agua, un colegio, un parvulario, un comedor para los alumnos, y un dispensario con maternidad. El autobús es ahora una necesidad apremiante.

Una reunión de mujeres en el poblado de Sanghé. archivo

En paralelo a la compra del bus Nadia y sus compañeros de proyecto preparan el viaje desde Madrid a Sanghé. 4.000 km por tierra recorriendo la costa de África, atravesando Marruecos, el Sahara Occidental, Mauritania y por fin Senegal. En ese viaje se grabará un documental. "El dinero es sólo para el autobús, el documental va aparte", aclara Nadia, para la que ese viaje es «una aventura… creo que es una cosa más inconsciente. Me apetece hacerlo y documentarlo. Es como un reto personal, una necesidad".

"Los niños son el futuro y la educación, la cultura y el arte son muy importantes y ojalá esto sirva para ayudar", dice esperanzada la actriz, encantada de poder ser "un altavoz". Está volcada en «darle la matraca» a todos sus amigos para que se impliquen. De momento, personalidades como el actor Nico Romero, la actriz Macarena Gómez, la cantante Rosana y Javi Nieves y Mar Amate (Cadena 100) ya se han volcado con el proyecto.

"Andrea es mi amiga hace muchísimos años. Ella viajó con Manos Unidas para grabar unos vídeos y estuvo en Sanghé unos días y se enamoró del poblado. Hablando con Hortensia que es una monja que está allí sola, ya mayor, vio la necesitad de ese autobús. Se quedó con la copla y de vuelta a Madrid me lo contó, me enamoró a mí y dijimos “vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo", rememora Nadia de Santiago.

Ella misma ha viajado a África recientemente. "He estado este verano con mi compañero Nico Romero, mi compañero en Las Chicas del Cable, que es un enamorado de África y lleva dándome la matraca todas las temporadas que llevamos en la serie. Y este año fue como ‘yo me voy a ir, de este día a este día’ y le dije ‘venga tío, me voy contigo’. Y hemos estado en Sudáfrica y me ha encantado", revela la actriz, que asegura que «es verdad todo lo que dicen, que te enamora, que te cambia, que te conecta con la tierra… he sido feliz con nada».

Sobre el origen de su inquietud apunta a que ella tiene "un hermano con autismo y he visto las dificultades que hay para adaptarse. He sentido la impotencia y la frustración que él siente a veces y creo que todo lo que sea ayudar es importante", sentencia.