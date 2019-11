Ana Rosa, a Espinosa de los Monteros: "Tendrían que repensar el veto a algunos medios, no es bonito"

'El programa de Ana Rosa' ha entrevistado este martes al portavoz de la formación política Vox, Iván Espinosa de los Montesinos. El ascenso del partido político de Abascal ha sido uno de los temas vertebradores del programa.

Espinosa ha criticado las declaraciones de Susana Díazen el programa, y se ha dirigido a la expresidenta de la Junta de Andalucía para decirle que "no puede regañar" a la clase trabajadora que ha votado a Vox, y que tiene que preguntarse por qué "la gente ha dejado de confiar" en el PSOE.

La presentadora ha aprovechado las palabras del portavoz, para defender a sus compañeros de profesión vetados por la formación verde, "ustedes regañan por ejemplo a los medios de comunicación", ha añadido.

El diputado ha contestado que es un mecanismo de "autodefensa", "con nosotros se han hecho cosas que con otros partidos no", ha explicado. Asimismo, ha acusado al diario El País de publicar un editorial atacando a su partido. "Del Grupo Prisa no me creo ni la lista de los 40 principales", ha concluido Espinosa.

Ana Rosa ha vuelto a redirigir la conversación hacia el tema de las prohibiciones que ha hecho Vox a ciertos medios de comunicación, y ha añadido: "Tendrían que repensar el veto a algunos medios, no es bonito".

El portavoz ha explicado que "no hay medios de derechas" que puedan sacar informaciones favorables a su partido. "¡Cómo que no! Usted lo sabe igual que yo", ha respondido la presentadora. Finalmente, Espinosa ha aclarado que se refería a cadenas de televisión.