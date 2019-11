Sara Sálamo desvela por qué seguirá dando su opinión abiertamente a pesar de haber sido linchada en redes

Ni siquiera dijo el nombre del partido al que se refería... pero todos los votantes de dicho partido se dieron por aludidos. El linchamiento al que hizo frente Sara Sálamo continúan, pero la actriz española está muy lejos de quedarse callada y, tal y como le ha explicado a sus padres, no piensa parar.

Sálamo, como muchos otros famosos, se hizo una de esas fotografías ante las urnas en la jornada electoral, pero, a diferencia de otros (como Pilar Rubio y Sergio Ramos con su supuesto voto al PP, compañero de equipo de su marido, Isco Alarcón), ella se pronuncia abiertamente sobre las diferentes opciones políticas diciendo lo que opina de ellas.

La intérprete, de 27 años, comenzó un hilo de Twitter explicando qué le parecía uno de los partidos que se presentaba con el siguiente tuit: "Me parece inviable respetar un partido machista, racista y homófobo. Directamente, creo que debería ser ilegal, ya que es antidemocrático. Vulnera muchos derechos humanos".

Me parece inviable respetar un partido machista, racista y homófobo.

Directamente, creo que debería ser ilegal, ya que es ANTIDEMOCRÁTICO.

Vulnera muchos derechos humanos. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) 7 de noviembre de 2019

por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición» (2) — Sara Sálamo (@SaraSalamo) 7 de noviembre de 2019

Así que por mucho que maquillen sus discursos, para parecer menos malos, su política solo se basa en promover ODIO. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) 7 de noviembre de 2019

A saber por qué, fueron los afines a VOX los que se dieron por aludidos por los mensajes de Sálamo, que continuaban criticando la falta de derechos humanos de algunas de las propuestas de ese partido que no mencionaba.

El linchamiento fue brutal y tuvo que soportar multitud de comentarios machistas que ella misma, ya en la resaca electoral, se encargó de publicar para intentar retratar a los votantes del partido que dirige Santiago Abascal.

"Estos días he recibido un linchamiento tremendo por este hilo", decía en referencia a los anteriores mensajes que había publicado. "Un hilo que abrí sin mencionar el nombre de ningún partido... ¿Adivináis los simpatizantes de qué partido se han dado por aludidos?", preguntó irónicamente la intérprete de Brigada Costa del Sol.

Estos días he recibido un linchamiento tremendo por este hilo.

Un hilo que abrí SIN MENCIONAR el nombre de ningún partido... ¿Adivináis los simpatizantes de qué partido se han dado por aludidos?

No solo se han dado por aludidos, sino que se han RETRATADO. https://t.co/JkD7yg4znl — Sara Sálamo (@SaraSalamo) 10 de noviembre de 2019

"No solo se han dado por aludidos, sino que se han retratado", comentó sobre los comentarios sexistas, antes de escribir otro tuit que satirizaba sobre eso mismo: "Oye, pues que me he pronunciado políticamente denunciando el machismo (entre otras cosas) que abunda en cierto partido, y me han contestado con esto. Se ve que estaba totalmente equivocada".

En dicho tuit, adjuntaba capturas de diferentes respuestas que había recibido. "Mujer florero", "cazafortunas", "ve poniéndote las rodilleras", "Tienes pinta de trabajar usando la boca" o "Se le denominó machismo a lo que las mujeres no pueden entender" eran algunas de estos comentarios que ilustraban a quienes se habían dado por aludidos.

Sálamo no comprende cómo un partido que tiene políticas que van en contra de los Derechos Humanos y que entiende el progreso como algo peyorativo puede llegar al Congreso. Pero quienes no comprenden su necesidad de hablar sobre ellos son sus padres, preocupados por todo el odio vertido sobre ella en redes.

Oye, pues que me he pronunciado políticamente denunciando el machismo (entre otras cosas) que abunda en cierto partido, y me han contestado con esto:



(Se ve que estaba totalmente equivocada 🤷🏽‍♀️😂) pic.twitter.com/4NTmBBIa8I — Sara Sálamo (@SaraSalamo) 10 de noviembre de 2019

"Ayer mis padres me preguntaban: '¿Qué sacas pronunciándote públicamente sobre algo así?'", escribía Sálamo en su último mensaje político por ahora, que ya acumula casi 13.500 likes.

"Pues ahora que soy madre, siento la necesidad de que mi hijo se críe en un entorno sano. Que sea respetuoso con cualquier persona, indistintamente de su sexo, género o raza. Por eso alzo la voz", sentenció finalmente y de forma tajante la actriz.