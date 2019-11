Ribó: “No ha funcionat com esperàvem”

L'alcalde de València, Joan Ribó, va parlar aquest dilluns de la coalició amb Més País, amb qui Compromís es va aliar per a concórrer als comicis d'aquest diumenge, i va manifestar que “per la urgència del temps no ha funcionat com esperàvem”.

Respecte als resultats electorals en la capital valenciana, Ribó va dir que Compromís ha tingut “un creixement de quasi 4.000 vots”, encara que s'ha registrat “un nivell de participació més baix” que en les eleccions del 28 d'abril.

Així mateix, va comentar que en les eleccions estatals o europees, Compromís “mai” té “el resultat de les autonòmiques i municipals”. Així, va recordar que en la cita electoral del 28-A “cada vot de les generals es va multiplicar per 2,5 en les autonòmiques i en les locals”.

La portaveu municipal del PP a l'Ajuntament de València, María José Catalá, va sostindre que el PP està “molt satisfet del creixement espectacular” registrat. “Hem incrementat respecte a les eleccions del 28 d'abril més de 22.500 vots, la qual cosa suposa un increment del 27% respecte a les últimes eleccions nacionals a la ciutat”, va detallar.

Catalá va precisar que aquesta és “una pujada de sis punts”. Va valorar aquesta dada al mateix temps que va destacar que “ha contribuït en part molt important a la consecució d'un diputat nacional més per la circumscripció de la província de València”.

Per part seua, el secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, va assegurar que la seua formació és “el fre de l'extrema dreta”, i va exigir, després de presidir la reunió de la Comissió Executiva Nacional del partit, que “es deixe governar per força més votada”. “Cal configurar un Govern, perquè no fer-ho seria un insult als ciutadans”, va indicar.

Al seu judici, “que el Partit Socialista s'haja consolidat com la primera força en la Comunitat és un motiu de confiança i responsabilitat”, va destacar el cap del Consell, abans de mostrar el seu agraïment “als milers de valencians i valencianes que han tornat a confiar en el PSOE”.