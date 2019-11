El cambio de frecuencias de la TDT llega a la provincia por el segundo dividendo digital

Según detalla en una nota de prensa RTVE, los centros emisores afectados son los de los municipios granadinos de Alomartes, Cuevas del Becerro, Huétor-Santillán y Montefrío. La población afectada es de 10.618 habitantes, por lo que es urgente proceder a la adaptación de las antenas colectivas para poder seguir sintonizando Clan y Teledeporte.

Este martes, el múltiple RGE-2 inicia emisiones en 'simulcast' en el canal C33. Actualmente, emite y seguirá emitiendo durante todo el periodo de 'simulcast', cinco meses, en el canal C52. Los centros emisores afectados son Albolote (Granada), Alcalá La Real (Jaén), Alcaudete (Jaén), Archidona (Málaga), Cenes de la Vega (Granada), Guéjar-Sierra (Granada), Huelma (Jaén), Loja (Granada), Luque (Córdoba) y Padul (Granada). La población afectada será de 101.231 habitantes.

Aunque en este último caso hay un periodo de cinco meses de emisión simútanea en el canal antiguo y en el definitivo, RTVE sugiere contactar cuanto antes con un instalador autorizado para adaptar las antenas a la nueva situación técnica.

El proceso de liberación del segundo dividendo digital no conllevará la aparición ni desaparición de canales de televisión, simplemente se desplazan de frecuencia, ni la obsolescencia de televisores ni descodificadores de TDT. Asimismo, dependiendo de su tipología, en algunos edificios no será necesario adaptar las instalaciones de recepción de la señal de televisión, caso de los municipios de la provincia de Toledo afectados, mientras que en los que sea preciso hacerlo la ciudadanía no tendrá que asumir ningún coste, ya que podrá solicitar las ayudas públicas previstas. "En cualquier caso, es conveniente consultarlo con un antenista autorizado lo antes posible, para evitar las aglomeraciones de última hora", concluye la televisión pública española.