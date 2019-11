La emotiva despedida de Kira Miro tras la pérdida de su padre: "Vuela alto, papi"

Kira Miró ha atravesado unos días muy difíciles tras conocer el fallecimiento de su padre, el empresario Pepe MacDonald.

Pero no ha sido hasta este domingo, transcurrido ya un breve espacio de tiempo, cuando la actriz ha dejado brotar sus sentimientos, brindando una emotiva y cariñosa despedida a su progenitor a través de las redes.

"Todavía creo que estoy soñando y que vas a aparecer con tu gorro y tus maracas a despertarme con esa música de las mañanas. Porque siempre había que despertarse bailando!", evoca la canaria, que ha recordado a su padre como una figura capital en su vida.

"Todavía creo que me vas a dar uno de esos abrazos que solo tú sabes dar porque lo haces con toda tu alma, como buen ‘abrazologo’ que dices ser. Todavía creo que vamos a pasear por las Canteras y vamos a tener que parar cada 3 metros a saludar a alguien porque, otra cosa no, pero a ‘public relations’ no te gana nadie", proseguía Kira Miró, en referencia al carácter afable y abierto de su padre, pionero en la noche canaria durante la mayor parte de la década de los 70.

"Todavía creo que vamos a reír juntos y a hacer reír a la gente con tus bromas y tu particular sentido del humor, tan único, tan tuyo... Todavía creo que te voy a poder mirar a esos ojos que tienes y me vas a hacer la ola con tus cejas y tu mirada de seductor nato. Pero por ahí arriba deben estar un poco aburridos y te han debido de reclamar antes de tiempo. Hace falta que el gran Pepe MacDonald amenice el mundo de los cielos y como, si a ti te dicen ven, lo dejas todo, has optado por subir a cantarles un par de canciones y a echarte un par de ‘tales y cuales’ por allí. Vuela papiiiiiii vuela alto, que yo seguiré echándote de menos cada minuto e intentaré estrujar la vida como tú lo hiciste. Ante el peligro: valor hija. Te prometo que lo haré", sentenciaba la actriz canaria.

Entre las muestras de cariño en Instagram se encuentran varios rostros conocidos del cine y la televisión como la actriz Marta Hazas y las televisivas Lorena Castell o Nuria Roca, entre otras.