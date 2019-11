PPdeG, PSdeG, En Común volven elixir as súas sedes para a noite electoral, Cs un hotel e o BNG un restaurante

20M EP

A capital galega volverá ser un dos epicentros do seguimento da noite electoral este domingo, xornada para a que a maior parte dos partidos elixiron de novo as súas sedes mentres que Ciudadanos optou por un hotel e o BNG volverá ao restaurante no que se citou nas últimas eleccións.