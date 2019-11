El Ayuntamiento de Gines critica la "decisión unilateral, política y electoralista" de apagar el semáforo

En un comunicado, el Ayuntamiento de Gines ha rechazado dicha decisión que la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento justifica aludiendo a la necesidad de "aliviar el tráfico de salida" de los municipios de Espartinas y Villanueva del Ariscal hacia la autopista Sevilla-Huelva (A-49), toda vez que como se ha señalado, la retirada del semáforo ha sido largamente demandada en Espartinas.

En abril de 2015, recordémoslo, el Ayuntamiento de Espartinas, gobernado en aquel momento por el entonces alcalde popular Domingo Salado, actualmente escindido del PP y líder del Grupo Independiente de Espartinas (GIES), movilizó un dispositivo integrado principalmente por una retroexcavadora, para retirar el semáforo, si bien la Guardia Civil impidió tal extremo identificando al conductor de la máquina y al propio Domingo Salado.

La actual alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos (PSOE), se reunía recientemente con la responsable de la Consejería de Fomento en la provincia, Susana Cayuelas (PP), abordando entre otros aspectos la necesidad de "reorganizar la señalética vertical actual, incluidos los semáforos, haciéndola más acorde con el tráfico de la zona", toda vez que después el Grupo popular del Ayuntamiento espartinero anunciaba una moción al pleno en demanda de solicitar a la Junta la retirada de dicho semáforo.

"ENÉRGICO RECHAZO"

Dado el caso, y teniendo en cuenta que el semáforo en cuestión está localizado en Gines, el Ayuntamiento de dicha localidad ha mostrado su "más enérgico rechazo a esta medida unilateral, autoritaria y sin consenso alguno entre las partes afectadas", considerando que se trata de "una decisión "exclusivamente política" al no mediar "ningún nuevo informe técnico al respecto".

El Ayuntamiento expone que más allá de una llamada telefónica, aún no media "documento oficial alguno" sobre la decisión adoptada, que a su juicio constituye "una falta de respeto y un desprecio a la ciudadanía de Gines". Y es que según el Ayuntamiento de Gines, en 2016, tras ser adaptada la regulación del semáforo, un estudio contratado a tal efecto concluyó que su influencia en las retenciones de vehículos en dirección a Espartinas "no era en modo alguno significativa, ya que el semáforo de Camino del Algarrobillo sólo está abierto 15 segundos, mientras que el de la avenida de Europa está abierto dos minutos y 10 segundos".

"Desde que se puso en marcha la actual regulación, no ha habido ni una sola queja sobre el funcionamiento del semáforo ni por parte de vecinos de Gines ni de Espartinas, quedando patente así que dicho semáforo no era el germen del problema, cuya situación no ha variado desde el último informe técnico", defiende el Ayuntamiento de Gines, augurando que el apagado del mismo "va a ocasionar numerosas dificultades de tráfico en la zona, así como posibles accidentes.

"No entendemos cómo la Delegación de Fomento toma una decisión de este calado sin tener en cuenta a las partes afectadas y sin aportar ninguna otra solución, como sería la construcción de una nueva rotonda en dicho cruce o la construcción de una vía de alta capacidad que enlazase con la A-49", alega el Consistorio, atisbando "una medida puramente electoralista" y reclamando "cordura a la Delegación Territorial de Fomento" para alcanzar "un consenso".