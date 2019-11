La confesión que irrita a Juanra Bonet en '¡Boom!': "¿Por qué nos metes esta imagen en la cabeza?"

El presentador Juanra Bonet se arrepintió de preguntar una curiosidad este jueves a Adrián, concursante de Los colorines, en la nueva entrega de ¡Boom!: "¿Qué fue lo más ridículo que te hicieron hacer en tu despedida de soltero?"

Los integrantes del grupo que se enfrentó a Los Dispersos le contaron al conductor del programa de las bombas que se tenían guardadas algunas bromas. "El año pasado me casé. Ellos me organizaron una despedida. Lo pasamos muy bien durante cuatro días, pero fueron a por mí", recordó Adrián.

Fue en este momento cuando Bonet quiso saber más detalles sobre la anécdota. "Tuve que estar un día entero con un trikini rosa paseando por Canarias. Y para ser concretos... era pequeño", desveló el aspirante ante las risas del público. "No había otra cosa", añadió su compañero Sergio.

Ante esta confesión, el presentador frunció el ceño y preguntó: "¿Qué necesidad hay de que nos metas esta imagen en la cabeza a millones de personas? Explicadme otra cosa, ¡rápido!", exigió entonces, a lo que los concursantes añadieron: "El último día íbamos muy elegantes".

Finalmente, Adrián relató cómo vivió el comienzo de su viaje: "Me enteré de que me iba a Canarias dentro del avión, después de una hora de vuelo. Me taparon los ojos, me pusieron villancicos... a finales de abril", explicó en el plató. "Era para que le sentara bien el calor de Canarias", bromeó entonces Sergio, que puso fin a la conversación.